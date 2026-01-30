美陸戰隊自製3D列印無人機獲預算採購 將投入實戰成熟制度

圖為「HANX」無人機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍101空降師自製無人機風潮擴散至全軍，而近期陸戰隊自製首款以3D列印的無人機「HANX」，更是符合2026財年《國防授權法案》（NDAA）規範，並獲批准採購投入實戰，朝部署全自主研發的低成本、高適應性無人系統，邁出重要一步。

軍聞網站「Defence Blog」報導，「HANX」無人機由第2陸戰隊後勤大隊自主研發製造，旨在響應美國戰爭部在2028年前擴大無人機能力，並採購大量單程攻擊和多任務無人系統的目標；近日已取得海軍航空系統指揮部（NAVAIR）飛行許可，正式交付陸戰隊使用。

美陸戰隊表示，和先前的實驗項目不同，「HANX」從設計階段便遵循最新NDAA安全和採購標準，所有關鍵零件均來自經審核的合格製造商，以阻絕可能洩露資料或允許潛在敵人干擾的後門軟體。此外，機身和零件皆採3D列印技術製造，具備低成本特性，也讓各單位能夠就地產製零件、快速修復損壞，甚至根據任務需求即時修改設計，無須仰賴國防承包商，提供基層單位現成商用系統無法實現的靈活性。

設計團隊表示，找到低成本的零件很容易，但要找到沒有後門風險的軟體零件很困難；後勤大隊創新負責人表示，該計畫已展示分散式製造如何縮短研發週期，並能讓陸戰隊員直接掌控個人裝備。

「HANX」獲得部署批准後，總部位於北卡羅萊納州勒瓊營基地的陸戰隊特戰司令部（MARSOC）已開始準備使用該平臺，預計將有更多單位跟進採用，執行情監偵、打擊或後勤支援等多元任務。

另一方面，第1陸戰師學校近期也在加州彭德爾頓營基地，啟動一項專注於第一人稱視角（FPV）無人機作戰應用的新課程，協助受訓官兵熟悉、精進相關技術，並給予認證，確保部隊擁有抗衡無人系統威脅的關鍵能力。

HANX無人機由一位陸戰隊中士領導團隊設計、製造。（DVIDS）

