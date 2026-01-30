（有片）銳鳶二型待預算採購 跟一型比有哪些升級中科院影片詳解

「銳鳶二型」現已規劃115年至118年籌獲，確定會列於特別預算中。據了解，採購金額約為126億，數量高達36架，未來可取代有人機升空監偵共軍動向，大幅拉低油料及有人機運作花費。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「銳鳶二型」無人機在1.25兆軍購特別預算中，規劃126億、36架，分4年採購完畢。中科院航空所長邱祖湘曾指出，二型機在一型機技術基礎上，除擴大機體規格，也針對其轉子引擎做徹底改進。如今中科院再釋出說明影片，揭露各項改進，包括多頻數位系統和多頻多星導航天線等，強化飛機抗干擾能力。

中科院表示，銳鳶二型無人機多用途構型全面升級尺寸、引擎、通訊與酬載模組化等效能，突破陸軍戰區情報偵蒐和砲兵觀測定位之規格，躍升為全天候海域作戰利器，不僅有多樣化酬載、為國產設計製造，也具備國際適航標準。

請繼續往下閱讀...

中科院指出，「銳鳶一型」無人機最大滯空時間超過12小時，微波導控距離大於150公里，配備37A通信中繼機，僅適合基本情監偵（ISR）任務，因此中科院引進國內外成熟技術，開發「銳鳶二型」無人機，積極研製AI導引、抗干擾及高破壞力等功能，朝無人機自主、非紅化發展。

中科院表示，在流線構型上，放大翼展至12公尺，採碳纖維複合材質，機首配置光電鏡頭、機腹配備海搜雷達，並支援自動短場起降。另更新導控及動力系統，飛行操控超過300公里，總航程達到2000公里，使無人機具備長程海上偵察能量。

另外，中科院進一步說，過去銳鳶一型無人機依賴單頻通訊，容易遭電子戰干擾，任務彈性較低。對此二型則引進多頻數位系統和多頻多星導航天線，強化飛機抗干擾能力，以延伸海軍雷達觀通範圍，與國造各型反艦火力形成有效擊殺鍊；另新增光纖陀螺儀飛控，支援日夜自動導航，與艦艇、多群無人機協同，降低人員操作負擔，形成即時資訊網路，提升國軍作戰靈活性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法