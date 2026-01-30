共軍精簡陸軍特種部隊編制 溫約瑟：向統籌運用與專業化轉型

圖為臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近期美軍對委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）實施斬首行動，「特種作戰」再次成為軍事議題焦點。而美軍特種作戰司令部（USSOCOM）的成立，乃始於1980年鷹爪行動失利，使其認為有必要成立特戰司令部以統合特種部隊間的指揮與協作。臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟表示，共軍正透過新設「陸軍特種作戰基地」與裁撤集團軍所轄特戰旅，進而轉型其特種作戰部隊，向統籌運用與專業化邁進。

以下為溫約瑟專文全文：

一、共軍持續調整部隊編制

共軍於2013年啟動「深化國防和軍隊改革」以來，即不斷調整部隊編制，其陸軍除最初成立五大戰區、全面更改番代號與編成合成旅外，在2022年12月迎來了第二次較大的編制調整，該調整中，除裁撤72集團軍防空旅（73056部隊）、編成72集團軍火箭炮兵第1旅（31622部隊）外，亦開始調整陸軍特種部隊編制。如成立陸軍特種作戰基地（32390部隊），並陸續裁撤其十三個集團軍所轄特戰旅，改為每個戰區下轄一個特戰旅。至此，共軍陸軍共轄有含該基地在內的十七個正軍級單位與七個特戰旅（五大戰區各一加上新疆、西藏軍區各一）。

二、陸軍特種作戰基地的編成與領導

陸軍特種作戰基地，代號32390部隊，首次見於中共官方通稿中為2023年1月19日時任山東省退役軍人事務廳黨組書記、廳長、省雙擁辦主任廖發銀春節走訪慰問駐濟南軍級以上部隊領導機關，該報導表明此基地至少在2022年12月就已存在，亦顯示該基地司令員為劉治安，政委為鄒仕輝。兩人皆於2019年12月10日晉升少將，前者曾任瀋陽軍區某裝甲團團長（2007年）、瀋陽軍區某裝甲旅旅長（2013年）、71集團軍副軍長（2020年）等職；後者曾任新疆軍區政治部組織處處長、新疆軍區摩步11師（69240部隊）政委、陸軍直屬反恐特種作戰大隊（32176部隊）政委（最晚於2018年2月開始任職）、81集團軍副政委（2019年6月底）等職。

其中，鄒氏曾於任32176部隊政委期間的2018年2月在《政工導刊》發表〈圍繞重塑新組抓好新型作戰力量基礎建設〉一文，提及：「針對一些新組成單位特戰有專長、反恐有盲區的隱憂，必須按照打仗最需要什麼就練精練強什麼的原則…」說明共軍特戰部隊雖經軍改變革，但仍有偏重傳統戰場的偏科現象，筆者認為產生該現象之原因乃共軍長期將特種部隊作為突擊兵（Ranger）運用，其番號雖有「特種部隊」之名，但在任務導向上與美軍特種部隊有巨大差距。鄒氏任陸軍特種作戰基地政委一職，顯示著共軍特種部隊朝著精簡並師法美軍的方向轉型。

三、共軍裁撤集團軍特戰旅、編成戰區陸軍直屬特戰旅

2024年2月12日，中國抖音用戶「大琪依旧Keep running」（抖音號：64933894）上傳其動態，自內文：「萬分榮幸受邀為原東北虎特戰旅講學交流經驗，退伍之後再一次回到大院裡…」可知，該員曾於文中提及的「原東北虎特戰旅（即79集團軍特戰旅之榮譽稱號，代號31698部隊）」服役，並在退役後回到該單位教授體能訓練課程。而其在單位番號前加註「原」字與附圖中的「陸軍特種作戰第？（文字遭模糊處理）旅」番號，說明該旅已遭裁撤，因共軍惟戰區軍種直屬單位番號會以「某軍種某旅」稱呼，故判斷31698部隊遭裁撤的同時，亦可知北部戰區陸軍已編成直屬特種作戰旅，並可依共軍東、南、西（含新疆、西藏）、北、中之排序（一至七）得知，該員曾服役之單位番號已自「79集團軍特戰旅（31698部隊）」更為「陸軍特種作戰第六（文字遭模糊處理）旅」。換言之，北部戰區陸軍特戰旅極可能是以原79集團軍特戰旅的營區與建制為基礎編成。

抖音用戶「大琪依旧Keep running」拍攝其曾服役之79集團軍特戰旅，內容顯示該旅已裁撤，並編成北部戰區陸軍直屬特戰旅。（溫約瑟提供）

四、基地統籌雖確立，聯合作戰仍受限

綜上所述，共軍陸軍特戰旅雖已從原集團軍下轄的兵種旅轉型為隸屬各戰區陸軍，但由特種作戰基地統籌運用之部隊。此架構與信息支援部隊同具有「行政隸屬戰區」與「業務統籌屬中央」的特色，如信息支援部隊於各戰區的通信旅與通信團雖隸屬戰區，但皆由信息通信基地（61001部隊）統籌運用。於臺海防衛而言，此種「戰區直屬、基地統籌」的新架構，無異將賦予其未來在執行斬首行動與敵後滲透時，表現出更多戰役的突然性與特戰旅間更高的統合性。

共軍陸軍特種作戰基地（32390部隊）與特戰旅編制。（溫約瑟提供）

值得留意的是，共軍特種部隊在統合上雖有師法美軍意味，但編制改革上仍侷限於陸軍，即單一軍種內部。雖共軍大部分的特種部隊皆劃編陸軍，但與美軍特戰司令部為統合全軍特種部隊相比，其目前仍處於軍種內部的整合運用階段，當前尚無跨軍種整合徵兆，相信將是共軍下一階段的精進目標之一。

