屏東縣道變停機坪 「神龍」馬路登機用路人搶拍（影音）

CH-47SD契努克昨天降落在縣道上。（取自臉書公開社團屏東縣潮州鎮）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州有全台唯一的平地跳傘場，近期年底陸軍航特部緊鑼密鼓的進行訓練，但昨天的訓練，陸航罕見的將CH-47直升機降落在跳傘場中間的縣道189上，待神龍小組數人上機進行高空跳傘訓練，震憾畫面在地方社群社團一出，吸引數千人按讚，而用路人雖然因為交管而暫停卻是甘之如飴，「在馬路上被直升機擋也是難得經驗」，也有人笑稱「是新的戰備跑道嗎？」。

陸航特戰部隊每年年底都會舉辦進階訓練，其中屬教官等級的神龍小組，必須要進行高空跳傘訓練，高度高達8000英呎，由菁英中的菁英「神龍小組」擔綱，且因為高度高，都是採搭乘CH-47SD契努克直升機升空後跳傘，也因為相當高，因此對地面的人而言，就如同突然從雲層竄出的空降突擊隊，如同神龍見首不見尾的神出鬼沒。

昨天陸航進行訓練，從神龍小組的跳傘包判斷，不是採從基地搭機前來的模式載送，而是人員到現場後，再由直升機降落載著眾人上空，隨後再進行進階的跳傘訓練，並透過基地旁的道路資源，進行平戰轉換的訓練，將縣道189打造成為CH-47SD的起降停機坪，也讓路人看到難得的軍事演練。

附近的李姓居民說，以往直升機若有降落，大多會降落在草坪接送隊員，但停在馬路上的機率極低，她的印象中多年前曾目擊過一次，但因為時日久遠，也已不確定當時的情形。不少被「直升機」交管的民眾，看到難得機會，是趕緊拿出手機搶拍，留下難得畫面，就有鄉親笑稱「平交道等火車不稀奇、潮州汽機車等直升機起飛」。

