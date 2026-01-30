如虎添翼！ 美國輸出許可300加侖拌藥機 台美合作關鍵火工產能

為助力台灣飛彈丶火箭及各式彈藥量產，台美攜手歷時3年10個月時間，由中山科學研究院與美國B&P Littleford公司合作，日前在台啟用300加侖拌藥機設施及完成廠房工程產能擴增計畫，為台美在國防關鍵產業領域的合作寫下新頁。圖為中科院的強弓飛彈及雷達。（資料照，記者方賓照攝）。

〔記者羅添斌／台北報導〕為助力台灣飛彈丶火箭及各式彈藥量產，台美攜手歷時3年10個月時間，由中山科學研究院與美國B&P Littleford公司合作，引進先進設備與成熟技術，已在日前啟用300加侖拌藥機設施及完成廠房工程產能擴增計畫，為台美在國防關鍵產業領域的合作寫下新頁。

軍政人士今天指出，大型的拌藥機，是研製各式飛彈丶火箭推進劑不可或缺的裝備，基礎能量籌建更是重中之重，國防部與中科院先前是採取中科院研製與爭取美方同意輸出的雙管併進方式進行，中科院先前自研成功300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽，而此次能在闊別43年後獲得美國政府輸出許可300加侖拌藥機，更是美國政府對友盟國家的承諾與支持。

為助力台灣飛彈丶火箭及各式彈藥量產，台美攜手歷時3年10個月日時間，由中山科學研究院與美國B&P Littleford公司合作，引進先進設備與成熟技術，已在日前啟用300加侖拌藥機設施及完成廠房工程產能擴增計畫。（圖：取自中科院網站）

中科院表示，日前已在推進劑研製中心九鵬廠第552館設置完成美製拌藥機，啟用典禮由中科院院長李世強及美國原廠代表到場，共同見證臺美攜手強化國防產能的重要成果，充分展現雙方長期互信與實質合作基礎。

中科院指出，隨著各式防衛裝備需求提升，關鍵材料與製程的穩定供應愈顯重要。此次透過與美方合作導入先進設備，不僅補足國內關鍵製程能量，也確保相關產線符合高標準安全與品質要求，對於維持整體國防體系運作穩定具重要意義。

中科院進一步說明，本次引進之設備為美方成熟產品，具備高度穩定性與良好運轉紀錄，廣泛應用於多國相關產業。藉由導入國際成熟技術並結合國內專業團隊，中科院得以有效提升整體製造效率與品質控管能力，並逐步建構具備自主運作能力的關鍵產線。相關產能建置完成後，將與既有設施形成互補，有助於提升整體產能彈性，兼顧量產需求與研發任務，為未來長期發展奠定穩固基礎。

大型的拌藥機，是研製各式飛彈丶火箭推進劑不可或缺的裝備，基礎能量籌建更是重中之重。（圖：取自中科院網站）

中科院強調，展望未來，與理念相近國家深化合作，是我國推動國防自主與供應鏈安全的重要方向。透過與美方共同建置關鍵產能，不僅有助於強化國防整體韌性，也展現我國持續深化國際合作、穩健推動國防科技發展的決心。

