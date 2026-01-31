美軍工承諾川普擴產 洛馬產愛國者、薩德將翻超過3倍

圖為部署至關島的美國陸軍「薩德」終端高空區域防禦系統（THAAD）。（DVID）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普年初批評美國防廠商執著於向股東分紅、回購以推高股價，而非把重心放在完成戰爭部訂單和生產。對此洛克希德馬丁公司29日宣布，已與美國戰爭部簽署重大協議，將於7年內將「終端高空區域防禦系統」（THAAD「薩德」）攔截彈年產量提高4倍，愛國者飛彈年產量提高3倍，其他公司也已紛紛表態會考慮如何增加產能。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，根據協議，洛馬承諾7年內將「薩德」攔截彈年產量從96枚增至400枚。為達成目標，3年內將斥資數十億美元，於阿肯色州、阿拉巴馬州、佛州、麻州和德州等地，新建或升級逾20個設施，並引進現代化製造技術和工具機、改進產線設備流程。

洛馬還說，預定在阿肯色州卡姆登新建的「彈藥加速中心」（Munitions Acceleration Center）29日動工，未來可望加速生產「薩德」、「愛國者3型」（PAC-3）防空飛彈。

洛馬和五角大廈本月初已簽署另一項協議，目標是在2030年底前增產「愛國者3型分段強化構形」（PAC-3 MSE），將年產量由600枚增至2000枚。這2項協議顯示美國國防部對於提升飛彈防禦系統庫存的迫切性，以及對洛馬製造能力的依賴。

報導指出，為鼓勵國防廠商專心生產，與洛馬的協議設有「保障條款」。若未來國會或五角大廈決定取消採購計畫，政府將補償洛馬所有的先期投資。此外，洛馬還與政府達成一項「獲利分潤」框架，當產能達到一定規模後的超額利潤，洛馬將回流資金用於工廠現代化或儲備零件，形成良性循環。

而在本周美國防廠商的財報電話會議中，除了洛馬，包括諾格、RTX、L3Harris和通用動力高層均表示會持續派發股息，但也承諾會增加資金投資和產能建設，並重新評估股票回購策略。

通用動力CEO諾瓦科維奇28日表示，公司仍會派發股息，但目前這種作法的確不受歡迎；被川普點名批評的RTX公司27日則表示，與五角大廈的關係穩固，但也承認需要提高業績。其CEO表示，已深感責任和急迫感，必須交付更多產品和加快速度。

