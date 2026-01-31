限制級
時隔近8年 日韓同意恢復海軍聯合搜救演習平衡嚴峻印太
日本防衛大臣小泉進次郎（左）與韓國國防部長安圭伯（右）昨日在日本橫須賀舉行國防部長會議。（圖取自X@ModJapan_jp）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本防衛大臣小泉進次郎與韓國國防部長安圭伯昨日在日本橫須賀舉行國防部長會議，會中雙邊達成協議，同意恢復自2017年以來中斷的聯合海軍搜救演習。雙邊聯合新聞稿指出，在日益嚴峻的安全環境下，雙方將合作維護地區和平與穩定，並繼續開展日韓及美日韓合作。
軍聞網站「USNI News」報導，日韓聯合海軍搜救演習是以人道主義為重點的海軍演習，由於兩國之間存在分歧，聯合軍演已近十年未舉行。韓國在2018年要求參演艦艇不得懸掛海軍旗幟，因為在韓國人眼中，日本海軍旗即為二戰的「旭日旗」，日本隨後便退出演習校閱；同時，當年也發生日方控韓驅逐艦對日巡邏機雷達鎖定，韓則反控巡邏機無故非像驅逐艦。雙方直到2024年才簽屬協議防止類案再生。
報導指出，除了恢復演習，雙方也承諾加強合作，致力使朝鮮半島無核化和建立永久和平。兩國也同意促進部隊交流，加深理解和信任。此外兩國國防部將進行閉門會議，探討在人工智慧、無人系統和太空等先進科技領域開展合作。