（有片）戰車終於能反殺無人機 鐵拳主動防護系統測試成功

圖為M2「布萊德雷」步兵戰鬥車A4標準，砲管右上方雙聯裝發射器即為「鐵拳」主動防禦系統。（圖取自X@ElbitSystemsLtd）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍去年底與BAE簽約，要將「布萊德雷」步兵戰鬥車（Bradley IFV）升級至最新的M2A4標準，搭配「鐵拳」主動防禦系統等先進裝備。而在無人機技術改變戰場環境後，「鐵拳」製造商埃比特系統（Elbit Systems）近日發布「鐵拳」攔截效果影片，顯示出「鐵拳」不僅能攔截火箭彈，對高靈活操控性的無人機也能成功攔截，進一步提升裝甲車存活率。

軍聞網站「The War Zone」報導，埃比特系統近日發佈「鐵拳」主動防禦系統的測試影片，影片中「鐵拳」成功擊落四旋翼無人機和小型固定翼無人機，不僅如此，還能對抗火箭彈、反坦克飛彈和鎢芯穿甲彈。

請繼續往下閱讀...

「鐵拳」系統的配置因車輛而異，但都包含多個砲塔式發射裝置，每個裝置裝載兩枚攔截彈，並與雷達陣列相連。這些小型主動相位陣列雷達（AESA）和紅外線感測器，能偵測來襲威脅並引導發射裝置進行攔截。

同時影片還展示「鐵拳」系統對於頂攻等高角度的威脅，仍具被攔截能力。與之相比，雖然戰利品系統具有豐富戰場實績，但它對於攔截高角度的威脅有一定限制。

「鐵拳」APS是由載具砲塔或車體上的4面全周界搜索雷達，搭配計算電腦，以及多具攔截彈發射器組成，歷經多次改良、拓展攔截威脅類型，目前最新版已可應對各式反裝甲武器、無人機、滯空攻擊彈藥，甚至主戰車的翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）等，防護性能優異。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法