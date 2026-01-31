防堵伊朗！美售中東4700億軍火 沙國買730枚愛國者、以色列添阿帕契

美國批准向沙烏地阿拉伯出售730枚先進的PAC-3 MSE愛國者飛彈，以強化其防空能力；圖為波蘭陸軍基地內新部署的愛國者飛彈發射車。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東戰雲密布，美國不再只是口頭警告，而是直接打開軍火庫，為盟友填滿彈藥！就在美軍航母壓境伊朗之際，美國國務院週五（31日）一口氣批准了對沙烏地阿拉伯與以色列的巨額軍售案，總值超過146億美元（約新台幣4745億元）。這項「矛與盾」並進的軍售策略，顯示美方正全力協助盟友因應來自伊朗及其代理人的雙重威脅。

據《路透》報導，最大一筆訂單來自沙烏地阿拉伯，獲准以90億美元（約新台幣2925億元）採購多達730枚最先進的「愛國者三型增程飛彈」（PAC-3 MSE）。

請繼續往下閱讀...

軍事專家分析，PAC-3 MSE具備更強大的雙脈衝火箭發動機，專門設計以**「直接撞擊」（Hit-to-Kill）方式攔截戰術彈道飛彈。沙國大手筆掃貨，顯示其對伊朗可能發動的「飛彈飽和攻擊」抱持高度戒心，急需構築密不透風的防空鐵穹。

相較於沙國買「盾」，正在加薩作戰的以色列則選擇磨利手中的「矛」。《法新社》報導，美方批准向以色列出售30架、價值38億美元的AH-64E阿帕契攻擊直升機，以及價值18億美元的「聯合輕型戰術車」（JLTV）。

阿帕契素有「戰車殺手」之稱，但在現代反恐戰爭中，它是執行「密接空中支援」（CAS）與精準獵殺恐怖份子的利器。這批新機將大幅強化以軍在複雜城鎮戰中的壓制能力。國務院聲明強調，協助以色列發展強大的自衛能力，「對美國國家利益至關重要」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法