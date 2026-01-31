解禁倒數！美俄恐陷核競賽 智庫推算：美軍有能力將部署核彈「翻倍」

美俄核武條約瀕臨失效，專家評估美軍可迅速「解凍」庫存核彈頭，將圖中的「三叉戟II D5」潛射飛彈火力翻倍。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄之間碩果僅存的核武管控協議《新削減戰略武器條約》（New START）即將於2月5日到期。面對俄羅斯總統普廷提議「暫時延長一年」，美國總統川普至今未正式回應，甚至曾冷淡表示：「過期就過期。」分析指出，若雙方無法在最後一刻達成協議，全球恐將迎來半個世紀以來首見的「核武無限制時代」。

根據《路透》報導，談判僵局的關鍵變數之一是中國。美國政界部分鷹派人士主張，死守美俄條約已無意義，因為這限制了華府擴充軍備以抗衡正在快速發展核武的第三者：北京。中國目前估計擁有600枚核彈頭，五角大廈預測到2030年將突破1000枚。

請繼續往下閱讀...

美國國會戰略態勢委員會曾示警，美國需準備好同時應對俄羅斯與中國的核武挑戰。因此，部分觀點認為，讓條約失效，反而能讓美國解除法律束縛，保留擴充核武庫的選項以維持對中俄的雙重威懾。

一旦條約失效，雙方將不再受「部署1550枚核彈頭」的上限約束。智庫蘭德公司（RAND）專家賴夫（Kingston Reif）評估，美國具備強大的「上載能力」（upload potential），若有必要，能在短時間內將現有部署的核彈頭數量「翻倍」。

具體選項包括：將庫存的核彈頭重新裝回「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈與潛射的「三叉戟D5」（Trident D5）飛彈上；此外，部分B-52戰略轟炸機也能恢復核打擊角色。這意味著若軍控機制崩解，一場以「相互保證毀滅」為代價的軍備競賽風險將大幅升高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法