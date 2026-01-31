義務役步兵營今年進訓「聯勇」 守備與主戰部隊戰力整合里程碑

圖為去年3月參與立即備戰操演的國軍衛戍第二戰鬥隊，總統賴清德則在視導期間宣布首波加薪方案，提升官兵待遇。（本報資料照，記者方賓照攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院最新施政報告出爐，今年起一年期義務役將編成建制「步兵營」，並首度規劃配合志願役為主的聯兵旅，進訓稱為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考，象徵著讓一年期義務役所組成的守備部隊，與志願役組成的主戰部隊跨入「戰力整合」的里程碑。

前總統蔡英文2022年底宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，將義務役期恢復為一年。而改革並非一蹴可幾，迄今歷經2024年「恢復徵集期」，重點在解決兵源與個人戰技（如導入美軍戰鬥射擊）；2025年「部隊編成期」，役男開始填補守備旅的編制；而今進入最關鍵的「戰力驗證期」。

政院指出，為強化義務役男單兵戰鬥職能，目前8週入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈訓項，使役男具備基本概念與操作原理。

而施政報告中提及的「強化聯合拘束打擊能力」，即宣告義務役部隊將走出駐地，不再僅是靜態的守備人力，而是要能與配備M1A2T戰車、雲豹甲車等主戰部隊進行動態協同，同時驗證入伍訓的成果。

而這批即將面臨高強度演訓的義務役步兵營，究竟編在哪裡？根據國軍現行編制與地理戰略部署研判，此重擔將落在負責國土防衛的五個新制步兵旅身上。依戰略位置分別為：扼守北部桃園台地與大台北門戶的109旅（虎躍部隊）、防衛竹南灘頭與竹科的249旅（龍虎部隊）、負責中部地區縱深守備的101旅（堅毅部隊），以及負責台南與高雄城鎮守備的137旅（南威部隊）與117旅（海鵬部隊）。過去這些單位多以新兵訓練為主，但在「兵力結構調整方案」下，它們已轉型為「守備部隊」。

當兵不是除草、打靶 進訓聯勇是實戰化的「生存」考驗

施政報告中所提及的「配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考」，即指「聯勇操演」。這是國軍能同時整合空軍戰機炸射、陸航直升機攻擊、艦砲支援與地面部隊火力的最高階測考場域。

「聯合拘束打擊」其實是歷久彌新的經典「鐵砧與鐵鎚（Hammer and Anvil）」戰術，這個源自亞歷山大大帝的經典戰法，是指利用一支堅守不動的部隊當作「鐵砧」正面牽制敵軍主力；再由另一支高機動性的部隊充當「鐵鎚」，從側翼或後方進行包抄夾擊，將敵軍困在兩軍之間粉碎。

若依此架構推論，由義務役步兵營扮演「鐵砧」，即拘束部隊，利用城鎮、地形與反裝甲火力，將入侵的敵軍「釘」在特定區域，遲滯其推進；而志願役聯兵旅則扮演如「鐵鎚」的打擊部隊，待敵軍進退兩難、隊形混亂時，發動毀滅性的反擊。

對於義務役步兵營而言，配合聯兵旅進訓聯勇的意義在於體驗實戰化的「壓力測試」，他們將在戰車砲與重砲的轟鳴聲中，演練如何在野外建立陣地、如何操作紅隼火箭與刺針飛彈進行反裝甲與防空作戰，以及攸關聯合作戰磨合的「通聯指管」，特別是高壓環境下的通訊暢通，確保在聯兵旅發起反擊的關鍵時刻，步兵能精準配合攻勢節奏，以達「步戰協同」的作戰目標。

