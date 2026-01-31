與F-22聯手！洛馬證實：神祕無人機RQ-170 參與委內瑞拉軍事行動

RQ-170「哨兵」無人機被視為美軍最高機密之一，外傳早於2007年即服役，但直到2009年才獲美國空軍正式承認，神祕色彩濃厚。（圖擷自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在委內瑞拉執行代號「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）的軍事行動，細節逐漸曝光。軍火巨頭洛克希德．馬丁（Lockheed Martin，下稱洛馬）執行長泰克萊特（Jim Taiclet）在財報會議上罕見證實，該公司生產的RQ-170「哨兵」（Sentinel）匿蹤無人機，確實參與了這項針對委內瑞拉領導人馬杜羅的高價值目標任務。這是美軍繼阿富汗戰爭後，再次罕見被點名該款神祕偵察機參與實戰任務。

根據軍事權威網站《The War Zone》報導，RQ-170 的任務並非僅限於行動當晚。憑藉強大的匿蹤性能，外界普遍認為它在行動發起前，已在委內瑞拉防空系統無法察覺的情況下，執行了「長時段」（extended period）的監控任務。

報導分析，RQ-170 的核心價值在於建立目標人物的「生活規律（Patterns of Life）」，摸清護衛兵力與移動路線。在突襲行動中，它則能提供即時的戰場視角，讓決策層掌握動態，並協助識別突發威脅。

F-22開路、無人機補位 壓制防空網

除了 RQ-170 在暗處執行情監偵（ISR），美軍此次行動整合了多種頂尖戰力。洛馬證實，包括 F-22 猛禽、F-35 閃電II 戰機，以及陸軍第160特種作戰航空團（Night Stalkers）的黑鷹直升機均投入任務。

分析指出，F-22與F-35主要負責壓制並摧毀委內瑞拉的防空系統（SEAD/DEAD），為特種部隊開出一條安全走廊；而 RQ-170 則可能在隨後的戰場損害評估（BDA）中發揮作用。這款無人機過去曾被廣泛報導參與了2011年監控恐怖首腦賓拉登的行動，如今再次現身，顯示其在美軍針對「高價值目標」的複雜行動中，仍是關鍵情監偵平台之一。

