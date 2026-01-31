美軍示警「自由飛行時代結束」！F-18遇二線對手恐成活靶

美軍F/A-18F「超級大黃蜂」戰機（雙座型）雖是現役航母主力，但因缺乏匿蹤能力，海軍高層示警其在面對廉價防空飛彈時，生存率正急遽下降。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）1月27日發出罕見嚴厲警告，直言隨著廉價先進防空系統擴散，「美軍在天空自由飛行的日子已一去不返」。他示警，現役主力 F/A-18 超級大黃蜂（F/A-18 Hornets）戰機若不及時被取代，未來面對伊朗或胡塞武裝等「二線對手」時，恐將喪失生存能力而淪為被擊落的活靶。

根據軍事網站《The War Zone》報導，考德爾的警告並非空穴來風。在過去兩年的紅海危機中，裝備相對簡陋的葉門叛軍胡塞武裝（Houthis），竟成功擊落約 20 架美軍先進的 MQ-9「死神」（Reaper）無人機。

分析指出，胡塞武裝利用改裝的紅外線導引空對空飛彈，配合機動雷達形成低成本防空網；這種「拼裝飛彈」不發射雷達波，專打飛機發動機熱源，讓美軍高科技偵察機防不勝防。

不只防中國 6代機F/A-XX是關鍵

考德爾進一步強調：「想像一下10年後，面對一個能力更強的伊朗，F-18還能存活嗎？」這就是為什麼美軍必須立即重啟被擱置的「F/A-XX」第六代戰機計畫。

他指出，新戰機不只是為了對付中國或俄羅斯，更是為了反制正在快速升級防空能力的「流氓國家」。若不盡快部署具備全方位匿蹤能力的戰機，美軍引以為傲的航艦打擊群，未來恐怕將被迫撤出敵國海岸的有效打擊範圍。

