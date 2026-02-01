清算張又俠可能只是開始 洪子傑：將影響共軍戰備整合、規劃

中共中央軍委副主席張又俠證實遭查落馬。（美聯社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共軍委會第二把交椅、軍委會副主席張又俠上將遭調查落馬，外界嚴密關注後續發展與實質影響。對此，國防院中共政軍與作戰概念研究所所長洪子傑認為，解放軍短期內仍處於人事不穩與指揮層流動的情況，這對軍隊戰備整合、長期規劃與組織效能，可能產生延宕影響。

（原文「解放軍高層整肅對軍隊運作及對台態勢影響」由國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員兼所長洪子傑撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

關於張又俠出事的具體原因，外界迄今出現諸多揣測，惟多數說法缺乏可驗證之事實基礎，相關真相仍有待後續發展進一步釐清。值得注意的是，1月26日《解放軍報》社論在批評張又俠與劉振立時指出，兩人「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導……嚴重影響軍委班子形象威信……對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞……必將進一步從政治上正本清源」。從官方論述的用語重點來看，相關指控主要集中於政治忠誠、組織紀律與軍委主席負責制的運作，而非指涉貪腐問題。此一表述暗示兩人受查原因可能涉及高層政治互信、政策立場分歧，或軍事決策與權責運作上的嚴重衝突等與政治安全相關問題。然而，相關細節目前仍難以確認。基於此，本文不著力於具體原因之推測，而是聚焦於當前時點，分析解放軍高層人事變動後對解放軍自身運作及其對台政策可能產生之影響。

解放軍高層整肅恐抑制重大決策推進





張又俠與劉振立接受調查後，中央軍委目前僅剩軍委主席習近平與負責軍中紀律與反貪工作的副主席張升民仍在位。即便是現役上將層級，確認仍持續履行領導職務者亦僅有張升民、國防部長董軍，以及於去年12月甫晉升上將的東部戰區司令員楊志斌和中部戰區司令員韓勝延。至於其他關鍵職位，則多由中將層級將領暫代。例如，軍委作戰聯合指揮中心可能由副主任鄭守東與董立負責日常運作；陸軍由參謀長蔡志軍主持；海軍由參謀長張崢負責相關事務；空軍亦由參謀長王剛負責日常指揮工作。在此情況下，解放軍雖仍可維持基本運作與例行任務，但涉及重大決策、人事任命或長期戰略規劃之事項，確實可能因權責代理而趨於保守甚至暫緩，進而對解放軍現代化建設進程造成一定程度的制約。事實上，解放軍高層整肅行動恐仍未告一段落。根據楊太源的分析，已有多達10名中將缺席1月12日至14日舉行的中共二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議，顯示此波清洗行動已由上將層級向下延伸至中將、少將，甚至可能波及大校層級。因此，解放軍短期內恐仍處於人事不穩與指揮層流動的情況，對軍隊戰備整合、長期規劃與組織效能可能產生延宕影響。

軍隊選舉規範強化習近平對軍中權力集中





值得注意的是，2025年12月27日張升民獲全國人大常委會任命為中國人民解放軍選舉委員會副主任，隨後於2026年1月26日中央軍委印發《軍隊黨組織選舉工作規定》。此一人事與制度安排顯示兩項重點：其一，張升民在現階段仍受到習近平重用，顯示其在軍中政治治理與組織整肅體系中的角色仍受習近平的信任；其二，該規定的推出，結合當前軍中反腐與政治整肅背景，顯示其重點可能在於進一步強化「黨指揮槍」乃至「習指揮槍」，並藉由收緊軍隊黨組織選舉與運作機制，防範軍中派系透過黨組織體系發展。

解放軍高層整肅短期內不致改變對台軍事態勢





解放軍高層人事動盪雖然影響深遠，但就對台威脅層面而言，外界目前主要存在兩種分析觀點。其一認為，張又俠接受調查後，解放軍高層失去少數具備實際作戰經驗的將領，可能使習近平在軍事決策上的資訊與判斷更為失真，進而提高誤判情勢、採取軍事躁進行動的風險；其二則認為，解放軍正處於高層整肅與新任將領磨合階段，短期內軍事決策與對台作為反而趨於保守，對台安全情勢的直接衝擊有限。事實上，兩種情境皆可能依不同事實基礎與時機點而出現。

此外，若從解放軍指揮鏈的角度觀察，即使張又俠等人缺位，倘若習近平對情勢產生誤判並傾向採取躁進行動，軍令是否能夠順利下達將更為關鍵。本文認為習近平在拉下張又俠與劉振立後，在高度集權的決策結構下，相關政令與軍事指示仍可透過既有指揮鏈下達並執行，即便由代理中將負責相關職務，軍令仍能有效傳遞。若不考慮高層整肅所可能引發的人心動盪，而僅從解放軍既有指揮鏈的運作機制來看，兩人下馬對指揮鏈的影響幅度恐怕有限。在對台灣影響的部分，由於相關領導階層職缺已由王剛、張崢、楊志斌等人補上，相關日常對台軍事襲擾與訓練活動，預期仍將延續既有運作模式，演習活動亦可能持續進行。因此，短期內對台軍事壓力與過往相比，應該不會出現顯著差異。

