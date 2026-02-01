大買20萬架無人機潛力無窮 專家：已處於「多機協同作戰」關鍵節點

國軍在「民國115年海軍春節加強戰備」時，操作陸用型監偵無人機。（記者王藝菘攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為因應未來作戰需求，擬透過特別預算採購超過20萬架各式無人機，同時讓多數官兵具備操作技能。有權威國防技術專家私下表示，此次採購規模已遠超傳統「一人一機」操作邏輯，我國正處於單一平台建置，跨越至「多機協同作戰」關鍵節點，同時積極導入國際成熟的自主飛行與智慧化指管系統，透過「戰略指管」到「邊緣執行」的整合，建構具備強大韌性的無人化防衛體系。

世界各國無人機技術蓬勃發展，現階段除了單兵操作，各國也在鑽研「群飛」甚至「群攻」潛力。國防技術專家表示，如果無人機要達成「一人管理多機」的「群攻」目標，必須仰賴由「戰略指管」到「邊緣執行」的完整技術分層，這包含AI任務派發與多重情資融合平台、去中心化邊緣自主飛控系統、標準化任務級航電運算模組三大核心。

國軍現役監偵型無人機。（記者王藝菘攝）

這名專家說，AI任務派發與多重情資融合平台具備高度異質資料整合能力，能自動將來自衛星、地面感測器及偵察載具的資訊，轉化為統一的戰場共同圖像。透過AI智慧決策演算，系統能自動排定威脅優先順序，並根據動態戰況進行自動任務分配（Tasking），大幅降低操作員負擔，實現大規模載具的群控作業。

其次，他表示，去中心化邊緣自主飛控系統是為了在戰時「通訊受限」或「全球導航衛星系統（GNSS）遭干擾」拒止環境下存續，無人機需具備「飛行直覺」。此類系統讓載具不依賴外部指令，即可依據內建演算法，進行路徑規劃與避障。更重要的是，透過群體協同（Swarming）技術，多架載具可在無人介入下，自動達成戰術配合，強化去中心化架構的作戰韌性。

第三，這名專家說，為了解決載具間互通性問題，建立如同標準化任務級航電運算模組的「整合樞紐」至關重要。透過具備高性能運算能力的任務電腦、開源標準介面，可確保不同型號、不同任務領域（空域、海域）的無人載具，要具備統一的溝通語言。這不僅有利於情資分享，更能避免國防裝備陷入特定供應商的技術限制，提升戰場後勤與擴充的彈性。

他表示，在系統設計架構上，新一代無人系統採行「飛控」與「任務」分離的雙層邏輯。第一層「飛控電腦」專責載具的姿態控制與飛行穩定，確保在極端氣候或戰損下仍能穩定航行；第二層「任務電腦」則作為AI運作的核心，處理複雜的協同演算法與即時情資，確保達成精準偵巡或打擊的戰術目標。

至於未來我國無人機的發展戰略，他表示，現已從單一載具的競爭演進為「體系對抗」。核心目標在於建立「去中心化指揮管制（C2）架構」，即使戰場上部分通訊節點受損，整體防衛網絡仍能自我修復並維持運作。透過建立跨平台的立體化防衛架構，將智慧化無人系統納入現有「有人／無人協作（MUM-T）」作戰鏈中。這將極大化縮短「偵察－決策－打擊」的 OODA（Observe，Orient，Decide，ACT） 循環時間，在提升防衛縱深的同時，更為我國構築具備高度應變韌性的國土防禦網絡。

