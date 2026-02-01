美軍大批空中加油機前推中東 專家：長程空襲準備訊號浮現

美軍KC-46A加油機（左）與KC-135加油機（右）進行空中編隊飛行測試。隨著美伊局勢緊張，美軍正大規模調動這類空中加油機前推中東，被視為建立長程作戰補給線的關鍵訊號。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著伊朗局勢持續升溫，美軍在中東的空中兵力部署出現異常動態。開源情報（OSINT）追蹤顯示，美軍近期正將大量空中加油機（Aerial Refuelling Tankers）前推至卡達烏代德空軍基地（Al Udeid）。軍事分析師解讀，這種大規模集結加油機的模式，通常是為了建立長程打擊的後勤鏈；若局勢惡化，美軍可能依循戰術邏輯，投入包括B-2「幽靈」匿蹤轟炸機（B-2 Spirit）與F-35C在內的匿蹤打擊群，執行首波壓制任務。

據《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，軍機追蹤數據顯示，包括KC-135R「同溫層」（Stratotanker）加油機與KC-46A「飛馬」（Pegasus）加油機在內的美軍機隊，正持續從美國本土經歐洲轉場至中東。截至1月31日，已有約20架加油機進駐卡達。對此，開源情報分析師指出，加油機是現代空中作戰的關鍵節點，其大規模集結意味著美軍正在建立一條跨洲際的「長程作戰補給線」，以確保後續戰機與轟炸機能獲得足夠的續航力。

請繼續往下閱讀...

知名的情報分析師「DefenceGeek」表示，從目前的兵力配置推演，美軍似乎有意保留發動「初始打擊（initial strike）」的選項。他分析，若真的開戰，首波攻擊可能由具備匿蹤能力的B-2轟炸機與F-35C戰機負責執行「突破防空任務」，癱瘓伊朗的雷達與空軍基地；後續則可能由F-15E等傳統戰機接手，執行持續性的精準轟炸。不過，這目前仍屬於軍事觀察圈的戰術推演，並非美軍官方宣布的作戰計畫。

海峽緊張 美軍警告勿誤判

此次調動正值伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習。美國中央司令部（CENTCOM）對此發出聲明，呼籲伊朗行動應專業安全，警告任何危及國際航運或針對美軍的「不安全行為」，都可能增加誤判與衝突升級的風險。

除了空中兵力，美軍林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群也已抵達中東，配合部署在當地的愛國者飛彈與薩德系統（THAAD）。這一系列的大動作集結，顯示華府正透過展現高強度威懾姿態，向德黑蘭傳遞明確的訊號

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法