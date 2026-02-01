特戰部隊想學美軍反恐、跨洋斬首 溫約瑟揭露中共自家將領曝弱點

臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟揭露，中共特戰少將鄒仕輝曾撰文點出，共軍特戰部隊有著「特戰有專長、反恐有盲區」現象，顯示過去偏重傳統作戰，但要執行如美軍式的跨洋投送、斬首行動等「新型作戰力量」上，仍有待加強。（記者田裕華攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕 解放軍近期軍事改革動向頻頻，近年師法美軍就特戰部隊進行大規模改制。臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟揭露，中共陸軍2022年成立「陸軍特種作戰基地」，其政委鄒仕輝少將曾撰文點出，共軍特戰部隊有著「特戰有專長、反恐有盲區」現象，顯示過去偏重傳統作戰，但要執行如美軍式的跨洋投送、斬首行動等「新型作戰力量」上，仍有待加強。

溫約瑟在《自由時報》最新一集軍事節目「台海情勢簡報室」之中揭露，中共解放軍陸軍在2022年底成立代號「32390」的部隊，也就是「陸軍特種作戰基地」，並將原先隸屬於各集團軍的特戰旅，進行精簡與整編，改隸屬於各戰區之下，顯示其特戰力量正試圖擺脫「精英步兵」框架，朝向專業化轉型。

溫約瑟分析，解放軍陸軍特種部隊編制以往較為分散，13個集團軍各自擁有一支特戰旅。然而，自從2022年12月「陸軍特種作戰基地」成立後，編制出現重大轉向。以東部戰區為例，原先71、72、73集團軍所屬的特戰部隊，已改制為單一的「東部戰區陸軍特戰旅」。

溫約瑟指出，解放軍新成立的「陸軍特種作戰基地」下轄7個特戰旅，分別對應東、南、西、北、中五大戰區，新疆與西藏也各有一支特戰旅。

儘管編制朝向精簡化轉型，但溫約瑟表示，共軍內部也意識到能力的「短板」。例如，陸軍特種作戰基地政委鄒仕輝少將過去在新疆任職時，曾撰文坦言，特戰單位存在「特戰有專長、反恐有盲區」的現象，以往偏重傳統作戰，但在執行如美軍式的跨洋投送、斬首行動等「新型作戰力量」上，仍有待加強。

