美軍阿帕契進化成「召喚師」 先放無人機小弟去探路、當炮灰

美軍AH-64E阿帕契直升機將轉型為「空中指揮塔」，搭配無人機執行「人機協同」戰術，在防區外擊殺敵軍，以確保生存。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍最強攻擊直升機阿帕契（AH-64E），未來不再是單槍匹馬衝鋒陷陣的孤膽英雄，而是進化成指揮無人機大軍的「召喚師」!

美國陸軍於1月23日在瑞利堡（Fort Riley）正式啟動了代號為「Foxtrot Troop」的新單位，這標誌著美軍攻擊航空戰術的重大轉型，也就是承認在現代高密度防空網下，直升機已無法安全突防，必須依靠「無人機小弟」先行探路、誘敵，由無人機承擔最高風險（等同「炮灰」角色），才能確保飛行員的生存。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，這支新單位的核心任務是操作「空射效應」（Launched Effects）無人機系統。這反映了美軍對未來戰場（暗指與中俄等大國對抗）的殘酷認知：面對日益精密的防空飛彈與雷達，傳統直升機若直接闖入敵區，將面臨極高的擊落風險。

因此，新戰術邏輯是「讓無人機去承受火力」。阿帕契保持在敵方防空飛彈射程外的安全區（Stand-off Range），先釋放一波無人機衝進戰區。這些無人機不僅能充當偵察兵，更能扮演「誘餌」，故意誘使敵方雷達開機或發射飛彈，從而暴露位置。

先騙、再炸、最後精準打擊

一旦敵方防空系統上鉤，位於後方的阿帕契即可透過數據鏈鎖定目標，發射地獄火飛彈進行精準打擊；甚至無人機本身就具備自殺攻擊能力，能直接撞毀敵方雷達。

報導分析，這種「人機協同」（Manned-Unmanned Teaming）戰術，讓阿帕契從單純的火力平台，升級為戰場的「空中指揮塔」。這並非怯戰，而是以最低的人員代價維持最高的戰力輸出，透過讓廉價的無人機去消耗敵軍，換取昂貴直升機與飛行員的安全，這將是美軍破解反介入/區域拒止（A2/AD）戰略的關鍵殺招。

