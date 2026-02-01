雷達關機、GPS 失效都沒用 美軍實測「反雷達殺手」飛彈

美軍F/A-18戰機掛載最新型AARGM-ER反輻射飛彈進行試射；這款「雷達殺手」具備在GPS斷訊下仍能獵殺敵方防空系統的能力，專剋雷達關機戰術。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕即使戰場上衛星定位訊號遭到全面干擾、敵方雷達緊急關機試圖避開追蹤，美軍仍能精準摧毀目標。美國海軍近日完成一項關鍵實彈測試，成功驗證新一代反輻射飛彈在「GPS 完全失效」（GPS-denied）的極端環境下，依舊具備穩定導航與命中能力，顯示美軍對抗高強度電子戰的能力再向前推進一步。

根據軍事航空專業媒體《The Aviationist》報導，美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）與諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）於1月27日宣布，這項測試於加州穆古角（Point Mugu）海上靶場進行。一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機掛載AGM-88G「增程型先進反輻射飛彈」（AARGM-ER）升空，並在刻意模擬GPS遭干擾的條件下完成發射。

美軍指出，這次測試重點在於驗證飛彈能否在缺乏衛星定位支援的情況下，仍順利完成複雜飛行路徑並精準命中目標，為該型武器今年稍晚形成初始作戰能力（IOC）鋪路。

關機也沒用的「反關機」設計

AGM-88G的核心優勢，在於其所謂的「反關機能力」（counter-shutdown）。傳統反輻射飛彈主要依賴敵方雷達發射的電磁訊號導引，一旦雷達關閉，飛彈可能失去目標；而AARGM-ER結合被動反輻射感測器、慣性導航系統與終端毫米波雷達，即便敵方雷達關機或試圖機動轉移，飛彈仍可依據先前鎖定的目標位置持續追蹤並發動攻擊。

AARGM-ER是現役AGM-88E的進化版本，換裝更大的火箭發動機與新型彈頭，射程與速度據稱可達前代的兩倍。其外型與控制翼面也重新設計，能夠收納進 F-35 匿蹤戰機的內部彈艙，使其在壓制或摧毀敵方防空系統（SEAD/DEAD）任務中，兼顧打擊距離與匿蹤性能。

美軍表示，隨著該型飛彈逐步成軍，未來在高威脅空域中，匿蹤戰機可在敵方防空飛彈射程外率先癱瘓雷達與通訊節點，為後續空中與聯合打擊行動開闢安全通道。

Exciting progress for AARGM-ER! The successful live fire event showcases the dedication and innovation of the @USNavy and our teams. This critical test is a significant milestone on the path to delivering advanced strike missile capabilities to the fleet. https://t.co/gAaH9zuG3x — Northrop Grumman （@northropgrumman） January 27, 2026

