印度也被V-BAT無人機圈粉！ 要買來用於喜馬拉雅山與邊界監控任務

圖為荷蘭海軍操作的V-BAT無人機。（歐新社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕印度為應對與中國、巴基斯坦等鄰國的複雜邊境問題，決定向美國公司「Shield AI」採購可垂直起降的「V-BAT」無人機。Shield AI於1月28日宣布這項消息，未來這型無人機可投入喜馬拉雅山區等高海拔地區，強化印度陸軍的情監偵能力。

V-BAT無人機相當有特色，其不須運用跑道，即可透過機尾的發動機垂直起降（VTOL），升空後則可轉變飛行姿態，飛行時速約90公里，續航力可達13小時，最大升限約5500公尺。雖然無法飛到海拔超過6000公尺的大喜馬拉雅山脈，但在其他海拔僅4000至5000公尺的關鍵山隘執行任務，仍綽綽有餘。

V-BAT無人機具有先進的光電／紅外線（EO/IR）感測器、合成孔徑雷達（SAR）及電戰設備，能自動偵測周邊地形並規避障礙物。

根據Shield AI發布的最新資訊，印度除了採購V-BAT無人機，核心亮點在於「Hivemind AI」自主飛行系統，這套系統能讓無人機無須仰賴全球定位系統（GPS）或遠端連線，可自主在複雜環境中導航與執行任務。

值得注意的是，V-BAT無人機有望在印度在地生產，因為Shield AI公司已於去年12月在印度海德拉巴（Hyderabad）興建無人機工廠，未來不僅可滿足印度軍方所需，也有望成為國際市場上的生產與維修基地。

