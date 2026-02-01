美軍無人機挑戰「無限續航」雷射光束空中充電技術曝光

美軍正測試利用雷射光束為飛行中的無人機充電，圖為PowerLight Technologies開發的地面發射系統概念圖。（圖片來源：PowerLight Technologies）

〔編譯陳成良／綜合報導〕無人機在現代戰場雖有關鍵地位，但受限於電池容量，往往必須頻繁返航充電。不過，美國新創公司PowerLight Technologies與美國國防部合作，開發出一款透過「雷射光束」進行遠距離無線充電的系統，能讓無人機在空中直接獲取電力，理論上將實現「無限續航（Infinite Flight）」，有望改變戰場偵察與通訊的中繼模式。

據科技媒體《Live Science》報導，這套系統運作原理類似太陽能發電，但更為高階。無人機機身需搭載一組重約6磅（2.7公斤）的專用接收器，能將地面發射站射出的高強度雷射光束轉化為電能。不同於一般實驗室的毫瓦級雷射，PowerLight宣稱其系統能維持「千瓦（kilowatts）」等級的電力傳輸，足以驅動軍用級無人機持續運作。

為了確保雷射能精準擊中移動中的物體，該系統整合了高階追蹤軟體。PowerLight技術長紐金特（Tom Nugent）指出，這是一套「智慧網狀能源網絡」，地面發射站能即時追蹤無人機的速度與向量，精確將能量投射到接收器上。同時，這道光束也具備雙向通訊功能，能即時交換電池數據與飛行指令，確保傳輸效率並防止能量浪費。

整合美軍長程無人機

這項技術目前計畫整合至Kraus Hamdani Aerospace開發的「K1000ULE」無人機上。K1000ULE是一款全電動、長滯空的高階無人機，專為美國海軍與陸軍的長程偵察任務設計。若能搭配雷射充電技術，將能大幅延長其滯空時間，執行持續性的監視任務。

報導指出，無線雷射輸電並非全新概念，美國國防高等計畫研究署（DARPA）此前曾成功演示在約8.6公里外傳輸800瓦電力。然而，將此技術應用於移動中的無人機仍具挑戰性。PowerLight表示，目前已完成地面發射器與接收器的驗證，預計於今年初進行實際飛行測試，若成功將是無人機技術的重要里程碑。

