日經：台灣加快腳步強化海上雷達與監控系統

海洋委員會海巡署副署長謝慶欽接受「日經亞洲」訪問表示，台灣正在升級雷達及監控系統，以追蹤各類中國船隻。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔中央社〕海洋委員會海巡署副署長謝慶欽接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問表示，台灣正在升級雷達及監控系統，以追蹤各類中國船隻並因應台灣海峽「日益嚴峻的挑戰」。

謝慶欽說：「台灣海巡署亟需提升海域意識（MDA）能力，以有效防範並因應各種灰色地帶行動的侵擾。」他所指的「灰色地帶」行動，包含船隻騷擾、資訊戰及其他未達武裝衝突門檻的敵意活動。

海域意識是指能及時、準確掌握水面上下或周圍一切情況。

謝慶欽列舉了各種威脅，包括中國利用橡皮艇走私、中資背景的權宜輪、疑似損毀甚至破壞台灣海纜的不合格船舶、中國「海上民兵」藉漁船侵擾台灣海域，以及中國海警船在金門和東沙島海域附近活動時關閉船舶自動識別系統船載台（AIS）。

海洋委員會正尋求約新台幣295億元的特別預算，以資助建造40艘新的巡邏艦艇和升級海上監控設備。

謝慶欽指出：「在2025至2027年期間，這筆經費將大幅強化我們的情報、監視與偵察（ISR）能力，包含採購無人機、無人艇（USV）、無人水下載具（UUV）、紅外線熱顯像系統、中程岸際雷達，以及人工智慧（AI）影像辨識。」

他補充說：「這些技術將協助我們建立多層海上監控網絡，有助強化國家韌性、海巡執法及海上搜救行動。」

海委會就重點政策舉行媒體簡報會，會後謝慶欽接受日經亞洲訪問發表上述有關雷達升級的談話。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）印太區域安全高階研究員薛特爾－瓊斯（Philip Shetler-Jones）表示：「處理海上灰色地帶騷擾，首先須維持良好的態勢覺知（situation awareness），雷達仍是掌握海上最新動態的最強大工具之一。」

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）副主任廖彥棻（Kitsch Liao）示警說，台灣在維持「適當的態勢感知」以防範中國行動這一方面，遭遇嚴峻挑戰。

他告訴日經亞洲，「由多模態、人力操控和無人操縱組成的情監偵整合系統，輔以（台灣）國內承包商擁有和經營的解決方案，可能成為緩解中國脅迫的解方。」

他指出，海巡署肩負台灣周圍24海里重點區域安全，正加強岸基感測器並在巡邏艦艇裝設AIS，以及積極探索空中監控技術，這些是最具彈性的監控手段。

薛特爾－瓊斯告訴日經亞洲：「台灣正努力整合多元資料來源，以提升對日益演變威脅的掌握能力，並為妥善應對做好準備。準確和及時的資訊，也對跨政府部門、跨社會以及國際夥伴的協調至關重要，能避免意外發生並確保所有機制協同運作。」

