俄無人機襲擊烏克蘭平民巴士 釀12死8傷

烏克蘭民營礦業巴士，1日遭到俄羅斯無人機襲擊，造成12死8傷。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭民營能源公司DTEK，在聶伯彼得羅夫斯克州煤礦載送礦工下班的巴士，於1日遭到俄羅斯無人機襲擊，導致12人死亡、8人受傷。

據《CNN》報導，烏克蘭國防顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）表示，俄軍1架「見證者（Shahed）」無人機在巴士附近發動攻擊，使得車輛撞上圍欄，當傷者陸續下車時，俄國操控者在明知乘客都是平民的情況下，仍繼續以第2架無人機展開襲擊。

烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal），痛斥這是對能源工人的蓄意攻擊；總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensk）也批評這已屬於犯罪，再次顯示俄羅斯應該對局勢升級負責。

另外，烏克蘭札波羅熱婦產科醫院1日也受到襲擊，造成6人受傷，當時院內有3名產婦正在分娩。烏國目前正在努力阻止俄方使用星鏈引導無人機，國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）透露，他們已和馬斯克的SpaceX合作，確保只有經過授權的星鏈才能在烏克蘭境內運作。

