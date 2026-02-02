衛星不能只當靶子！美太空司令部推動機動戰 借鏡陸戰隊戰術

為因應未來太空威脅，美軍正積極發展具備「機動戰」能力的衛星系統。圖為美軍與民間廠商合作研發的新型衛星原型機示意圖，這類衛星未來需具備變換軌道與快速反應能力，才能在太空中存活並執行任務。（圖取自Millennium Space Systems）

〔編譯陳成良／綜合報導〕未來的太空作戰將不再只是被動監測，而是強調主動機動與生存能力。美國太空司令部（SPACECOM）指揮官懷特（Stephen Whiting）近日公開呼籲，美軍必須將太空作戰從「靜態軌道」轉向「機動戰（Maneuver Warfare）」，並借鏡美國陸戰隊「迅速、專注且出其不意」的戰術思維，讓衛星具備在軌道上機動變軌、補給甚至快速重啟的能力。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，懷特在佛州舉行的「太空機動會議」上指出，目前的衛星一旦發射就像是固定靶，缺乏戰場生存力。他強調，太空部隊應學習地面部隊的機動邏輯。為了實現這一點，美軍急需發展「軌道後勤」技術，包括在太空中為衛星加油、維修，並讓衛星能隨時變換軌道（Maneuver），以規避敵方反衛星武器的攻擊。

請繼續往下閱讀...

懷特更透露，太空司令部正計畫推出代號為「阿波羅機動（Apollo Maneuvers）」的大規模演習。這個概念致敬了美國陸軍1941年為準備二戰而進行的「路易斯安那演習」，顯示美軍正為潛在的太空衝突情境進行前期規劃。演習內容將包括大規模衛星變軌、快速發射響應（快速補星）以及頻譜機動戰，預計最快於2027年登場。

除了長期規劃，懷特也表示，近期將啟動一系列涉及商業合作夥伴的機密桌面演習（Tabletop Exercises）。首場兵推將聚焦於極度敏感的議題：「如果在太空中遭遇大規模毀滅性武器（WMD）該如何應對」。這顯示美軍已將太空環境中可能出現的核爆、電磁脈衝或其他毀滅性攻擊，列為必須嚴肅面對的現實威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法