就在台灣旁邊？共軍055大驅發射「干擾彈」 官媒宣稱驅離外機

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官媒近日罕見公開一段畫面，顯示解放軍現役最強水面戰艦、055型驅逐艦「延安艦」，在「台灣附近海域」以發射電子干擾彈的方式，示範驅離外國軍機的作戰情境。這是共軍首度對外展示在台海周邊運用電子戰武器的畫面，顯示其意圖將戰備壓力從傳統的海空巡航，升級為「看不見」的電磁威懾。

時地不明 專家：刻意模糊的灰色威懾

據《南華早報》報導，這段畫面出自央視海軍系列報導。然而，央視並未說明畫面拍攝的確切時間、地點及涉事國家，外界目前無法獨立確認這是否為一次真實的空中對峙，抑或是以實戰方式呈現的演練畫面。

分析指出，這種「似真似假」的操作手法，正是中共典型的灰色地帶戰術，旨在對台灣及美日盟友施加心理壓力，而不至於直接引發軍事衝突。

在釋出的影片中，延安艦官兵透過望遠鏡發現空中威脅，隨即下令全艦「準備」。面對多批次、不斷變換航向的目標，延安艦將雷達功率開至最大以擴展搜索範圍，並啟動主動與被動干擾系統。畫面顯示，在確認目標後，延安艦發射了四枚電子干擾彈。

軍事專家指出，這類干擾彈屬於「軟殺（Soft-kill）」手段，主要用於製造假訊號誘餌或癱瘓敵方雷達鎖定，並非用來擊落飛機。但在影片中呈現於近距離使用，具有高度的示警意味。

此外，影片也透露延安艦請求「山東號」航空母艦支援，顯示解放軍正在演練航艦打擊群的聯合作戰體系，試圖爭奪台海周邊的電磁優勢。

