中共所謂「正義使命」軍演挑在12月 湯廣正：留意三大觀察點

臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正。（記者田裕華攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍去年底對我國發動「正義使命-2025」軍演，朝我國外海發射火箭彈，並派出大量軍機、艦艇在我國周遭活動。臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正表示，這次演習有三個觀察點可留意，分別為共軍首度在12月進行大型環台軍事行動；其次為派出「075型」兩棲攻擊艦在台灣東部，演練進犯我東部地區；第三則疑似針對澎湖進行陸、海、空及火箭軍的聯合火力打擊演練。

湯廣正在《自由時報》最新一集軍事節目「台海情勢簡報室」之中提到，中共這次軍演有三個觀察點，未來可持續留意，首先，這次軍演時間顯示，共軍有意檢驗東部戰區全年戰備能力，由於近幾年數次大型環台軍事行動，分別發生在4月至10月間，如今首次發生在12月。

湯廣正說，根據解放軍長期以來的年度訓練計畫，在年初和年末，基本上不會有大型、過於激烈的軍事訓練或行動。然而，中共官方刊物《解放軍報》去年初一篇文章顯示，多個單位開始打破既有訓練週期，推動跨年度訓練銜接。

請繼續往下閱讀...

其次，湯廣正說，中共「075型」兩棲攻擊艦編隊，疑似首次在環台軍演期間演練進犯台灣東部，去年12月29日包含艦機協同、對海打擊、遠程奔襲、綜合保障等科目演練，而12月30日包含立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練。這些項目演練涉及制空及制海權的確保，以及對台灣東部陸地的三棲登陸，包含磨練直升機運輸的機降兵力。

第三個觀察點部分，湯廣正表示，共軍疑似首次針對澎湖地區，進行陸、海、空及火箭軍的聯合火力打擊演練，並發射實彈。綜合我國國防部記者會中，關於中共「遠火」落彈點的描述，以及另一名臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟，地理定位福建平潭和泉州地區實彈射擊點，大略發現中共兩波次的實彈發射範圍，可以交會於我國西南部的落彈點。若再考量共軍在台灣北部海域，僅有陸軍遠火單位參與，西南部海域為多軍種聯合火力打擊的演練，西南方的落彈區應為此次演練重點。

湯廣正接續說，若以共軍在台灣西南部實彈演習的半徑觀察，以及聯合火力打擊的海、空軍兵力，大量集中於台灣西南部海域來看，中共最有可能的目標是澎湖和台南，對共軍來說，很可能會優先打擊和進佔澎湖而非台南。因為澎湖相對於台南較為獨立，國軍兵力難以支援，而共軍陸航部隊從澎湖馬公機場起飛對台作戰的可持續性，也遠比從福建沿海更高，因此對共軍而言，進佔澎湖會比台南更具有可行性，也具有高度軍事價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法