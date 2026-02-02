軍艦「萬能插座」時代來了？英研擬讓美製Mk 41發射歐系紫菀飛彈

英國皇家海軍啟動研究，計畫將圖中歐製「紫菀」防空飛彈整合至美製Mk 41發射系統，藉此打破系統藩籬並擴充彈藥選擇。圖為45型驅逐艦發射紫菀飛彈示意圖。（圖取自MBDA）

〔編譯陳成良／綜合報導〕如果軍艦的飛彈發射器，能像家用插座一樣「什麼都能插」，海軍戰力會發生什麼變化？英國皇家海軍近期啟動一項關鍵研究，評估讓美製Mk 41垂直發射系統，也能發射歐洲頂級防空飛彈「紫菀（Aster）」。這項被形容為「歐美混血」的構想，一旦成功，將打破數十年來艦載武器被發射系統綁死的潛規則，被視為軍艦火力運用的一次結構性鬆綁。

據英國專業海軍媒體《Navy Lookout》報導，目前英國皇家海軍的45型驅逐艦使用法製「席爾瓦（Sylver）」發射系統；但未來的26型與31型巡防艦將全面換裝美製Mk 41系統。分析指出，英國此舉並非單純技術實驗，而是面對未來高強度衝突時，彈藥來源、後勤補給與盟軍互通性成為關鍵生存因素的戰略調整。

若能成功整合具備反彈道飛彈能力的「紫菀 30 Block 1NT」，未來的英國軍艦將能同時掛載「美製戰斧」攻擊陸地與「歐製紫菀」防空，實現火力的最佳化配置。

不過，這項整合工程難度極高。Mk 41與席爾瓦在排氣設計、電源連接與訊號介面上均有差異，歐洲飛彈大廠MBDA已獲得200萬英鎊合約進行評估。儘管挑戰不小，但由於Mk 41發射管在尺寸上本就大於法製系統，業界普遍評估「技術上並非不可行」，關鍵在於成本與軍方是否願意承擔整合風險。

值得注意的是，Mk 41也是目前多國海軍（包括亞洲地區）主力使用的發射系統。若英國成功驗證歐系飛彈的相容性，未來是否出現「非美系飛彈＋美製發射器」的新組合，勢將成為各國海軍重新盤點火力選項時的重要參考。

