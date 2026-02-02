俄軍Su-30掛「集束炸彈」現蹤波羅的海！北約F-18急升空攔截

西班牙空軍在波羅的海攔截俄軍Su-30SM2戰機（圖），赫然發現其翼下掛載了Kh-31超音速飛彈與RBK-500集束炸彈，攻擊意圖強烈。（圖取自西班牙國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕波羅的海上空出現不尋常的軍事動態。西班牙國防部證實，執行北約空中警備任務的戰機，近期攔截了一架俄羅斯海軍航空兵的Su-30SM2戰機。引發軍事觀察圈熱議的不是攔截本身，而是這架俄機掛載了極為罕見的「攻擊型武裝」，包括反輻射飛彈與被視為大殺傷力武器的集束炸彈（Cluster Bombs）。

據權威航空新聞網站《The Aviationist》報導，西班牙空軍釋出的高解析度照片顯示，這架俄機翼下掛載了一對Kh-31飛彈以及兩枚RBK-500系列集束炸彈。

A view from the opposite side.???? pic.twitter.com/ZgfkU68iig — Capt（N） （@Capt_Navy） February 27, 2025

請繼續往下閱讀...

軍事分析師普洛普斯基（Guy Plopsky）指出，Kh-31若為A型則是超音速反艦飛彈；若為P型則是專門獵殺敵方雷達的「反輻射飛彈」。而搭配RBK-500集束炸彈的組合，在波羅的海的例行巡邏中幾乎從未見過，顯示俄軍可能正在演練特定的打擊課目。

複製黑海戰術？分析指為反制無人艇

這種特殊的「飛彈＋集束炸彈」配置，先前曾在黑海戰區出現。報導分析，俄軍在黑海的Su-30SM戰機曾多次被目擊使用集束炸彈來攻擊烏克蘭的無人水面載具（USVs）。透過集束炸彈在海面撒下大量子彈藥，能有效覆蓋大範圍區域，摧毀體積小、機動性高的無人快艇。

此次攔截行動是由西班牙空軍駐紮在立陶宛的特遣隊執行。面對俄軍將「實戰經驗」帶入波羅的海巡邏任務，並展示具備對海與對地打擊能力的掛載配置，北約東翼的空中警備單位正持續保持密切監控。

A very clear photo taken from a Spanish Hornet showing an MA VMF Su-30SM2 （Bort No. "81" Blue / RF-81885） assigned to the Kaliningrad-based 4th SAP. It is seen here armed with a pair of Kh-31A anti-ship or Kh-31P/PK anti-radiation missiles and two RBK-500 series cluster bombs. https://t.co/692IIc4AAG pic.twitter.com/XVozsrfvRk — Guy Plopsky （@GuyPlopsky） January 29, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法