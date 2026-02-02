105公厘輪型戰車、偵搜戰術輪車量產有望 2028年起量產近千輛

軍備局研製的偵搜戰術輪車。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近期公布去年下半年度「列管軍品清單」，除了揭露多個造艦計畫外，這份清單也揭露了地面部隊未來的建軍規畫。根據這份清單呈現資訊，國防部自2028年起，擬採購468輛偵搜戰術輪車，以及500輛搭載105公厘火砲的雲豹輪型戰車，若通過最後階段測評並符合軍種需求，啟動量產機會濃厚。

根據國防部最新一份「列管軍品清單」顯示，偵搜戰術輪車已納入五年兵力整建計畫，戰鬥重量達10噸以上、最高時速100公里，計畫在2028年到2033年共5年內籌獲468輛。不過，包括遙控槍塔等裝備，須完成研製、通過作戰測評，並在陸軍確認於2028年起簽署委製後，再行辦理採購。

搭載105公厘戰車砲的雲豹輪型戰車。（資料照）

軍備局209廠已經在前年3月，產製4輛偵搜戰術輪車的樣車，同年12月完成「初期作戰測評」；中科院與軍備局則大膽地將這型車輛大幅改裝，成為電力驅動的「無人自駕偵打車」，甚至可以無人自主駕駛、遠端操控武器系統。

至於搭載105公厘戰車砲的「雲豹」輪型戰車部分，在CM11戰車、CM12戰車、M41D輕型戰車陸續封存、退役後，雲豹輪型戰車可望補上此戰力缺口。根據這份採購清單，預計2028年起分年度共計採購500輛，且相關適用裝備須在今年6月完成研製與通過測評。

