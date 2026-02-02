防伊朗報復 美向中東部署薩德、F-35

備戰潛在軍事衝突，美軍6架F-35調往中東。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普警告，由「林肯號」航空母艦戰鬥群組成的「大型艦隊」（Armada）駛入中東海域，外界擔憂美國與伊朗的軍事衝突可能隨時爆發。據「華爾街日報」（WSJ）報導，為防止動武後隨之而來的報復行動，美軍正向中東額外部署防空系統，意味著在下達任何重大空襲指令前，華盛頓尚需時間備戰。

美軍已在中東部署的防空武器包括能夠攔截空中威脅的8艘驅逐艦，以及位於約旦，能夠擊落無人機的F-15E戰鬥機。五角大廈額外調動可在大氣層攔截彈道飛彈的終端高空防禦飛彈「薩德」（THAAD），以及防禦低空、短程威脅的「愛國者」防空飛彈到約旦、科威特、巴林、沙烏地阿拉伯和卡達等美軍駐守地點。另有6架F-35從加勒比地區飛往中東，數架EA-18G電戰機從波多黎各前往西班牙。

白宮發言人凱利表示，在伊朗問題上有眾多選項可供川普選擇，「總統已表明希望不需採取軍事行動。但伊朗應該在為時已晚之前達成協議」。川普此前向媒體表示，他認為德黑蘭是認真與華盛頓協商，但要是外交管道失敗，「巨大、強力的船艦」就會朝伊朗而去。

