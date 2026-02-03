64噸M1A2T戰車上板車 驗證機動支援能量

為了驗證M1A2T戰車的機動能量，陸軍3支部運輸兵群運輸1營昨日偕同聯兵269旅，實施M1A2T戰車上板作業，有效驗證後勤支援能力，以及新式裝備操作熟稔度。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國對美採購108輛M1A2T戰車，在獲得兩批次80輛後，最後一批的28輛戰車已全數生產完畢，將在今年第一季、3月底前，安排船班擇期運回台灣。而為了驗證戰車的機動能量，陸軍3支部運輸兵群運輸1營昨日偕同聯兵269旅，實施M1A2T戰車上板作業，有效驗證後勤支援能力，以及新式裝備操作熟稔度。

軍媒青年日報今天報導指出，陸軍「銳捷專案」採購M1A2T戰車，同步引進M1070A1重型曳引車與M1000五軸平板車，主要用以載運該型戰車，接裝後持續透過演訓任務強化官兵操作能力。其中，269旅日前完成M1A2T戰車戰力評鑑，昨日在運輸1營協助下，進行車輛定位、坡板架設、固定檢查等上板作業，預計本週分批次載運戰車返部。

請繼續往下閱讀...

作業期間，運輸1營官兵依序實施車況檢查、地面承載評估及坡板角度調整，確保載運流程安全。隨後，269旅指揮幹部透過手勢與哨音，引導M1A2T戰車駕駛開上板車，並隨時調整行進路線與速度，最後順利完成上板。

陸軍「銳捷專案」採購M1A2T戰車，同步引進M1070A1重型曳引車與M1000五軸平板車，主要用以載運該型戰車，接裝後持續透過演訓任務強化官兵操作能力。（圖：取自青年日報）

緊接著官兵實施固定作業，依序將繫固鏈條掛在戰車固定點，結合棘輪緊線器逐一收緊；過程中，隨著車體逐漸穩定貼合板臺，官兵反覆檢視前、後及側向固定情形，並運用快速固定器完成最後鎖固，逐項確認張力與間距，確保戰車運輸途中不會晃動或位移，展現後勤專業與裝備操作熟稔度。

運輸兵群運輸1營1連班長許凱翔上士表示，身為國軍首批接裝單位，官兵在訓練初期即肩負示範與驗證任務，除熟悉不同的上板流程外，也必須理解載重狀態下的車輛轉向特性及安全檢查等重點，因此車組成員在每次任務中，透過相互提醒、持續精進操作細節，累積經驗不斷突破自我，讓每一趟載運都比前一次更加穩定、有效率，逐步建立可供後續單位參考的作業流程。

許凱翔表示，在操作流程、任務執行及克服各項挑戰過程中所累積的經驗，未來都將成為其他單位訓練的重要參考，因此每一次載運不僅是完成支援任務，更是一種被檢視的過程，對他而言這樣的挑戰既是一份榮譽，也伴隨著責任與壓力，而唯有在任務中持續精進細節，才能讓經驗真正發揮傳承價值。

官兵操作M1070A1重型曳引車及M1000五軸平板車，預計載運戰車返部。（圖：取自青年日報）

副班長許瑋升上士則分享，固定與檢查流程是整個載運任務中不可忽視的關鍵環節，由於五軸平板車搭載多組繫固裝置，必須依照裝載重量與位置，逐項確認繫固鏈條、棘輪緊線器及各固定點位的受力情形，而這些技術都要透過實際操作來提升裝備的熟悉度，因此將把握每一次任務的機會，使單位在面對各項重型載運任務時，都能以更穩定的節奏完成支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法