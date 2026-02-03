德IRIS-T防空系統實戰效果好烏增購 緩愛國者斷供韌性

IRIS-T SLM 是一套先進的地基防空系統，設計用於對抗多種空中威脅，包括無人機、飛機、直升機和巡弋飛彈。（取自Diehl Defence官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭曾稱愛國者防空飛彈是最有效的系統，不過該型飛彈受國際青睞，且美國總統川普已停止援助烏克蘭，烏克蘭近期已向德國增購18套全新IRIS-T SLM防空系統，持續提升應對俄羅斯飛彈與無人機空襲威脅的先進空防戰力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，德國國防大廠迪爾防衛（Diehl Defence）執行長勞赫1月23日證實，基輔當局已增購18套IRIS-T SLM防空系統；此次採購計畫獲德國政府和國際援助機制大力支持，是2022年烏俄戰爭爆發後，烏國從西方盟邦所獲的最大筆防空裝備擴充計畫。

德國政府已陸續提供軍援，讓烏軍在前線部署9套IRIS-T SLM，由愛國者飛彈系統負責高空防禦，IRIS-T SLM負責中層防禦。新系統到位後，將能進一步擴大烏克蘭防空覆蓋範圍。

IRIS-T SLM是由TRML-4D多功能火控雷達車、戰術指管中心與飛彈發射車組成的陸射防空系統，有效射程達40公里，射高達20公里。中程版IRIS-T SLM攔截彈配備向量噴嘴、大型火箭發動機、數據鏈系統，還具備中段雷達和GPS導引，以及終端紅外線導引等模式，能精確鎖定高速、小型與低空飛行戰機、直升機、無人機、巡弋飛彈、甚至短程彈道飛彈，保護前線部隊與關鍵基礎設施。

勞赫表示，預計2年內將IRIS-T SLM年產量擴增至16套，並透露公司團隊已開始研發射程80公里的新一代IRIS-T SLX系統，規劃2029年量產。

