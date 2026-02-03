基礎設施如何防無人機 五角大廈建議這樣做

圖為俄羅斯城鎮曾用來防禦無人機的設施。（圖取自X@wartranslated）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭中雙方頻繁使用無人機打擊關鍵基礎設施，防守方策略也不斷推陳出新，包括為道路、甚至是整棟建築覆蓋保護網，以阻擋無人機。近日五角大廈的聯合跨機構特遣部隊401，也發佈一份「關鍵基礎設施實體保護指引」文件，目標在協調國防各部門的反無人機行動，也標註了如何為建築增設防護網指引。

軍聞網站「The War Zone」報導，該指引主要從民用設施角度談論關鍵基礎設施，包含發電廠到體育館等各場所。新的反無人機指引以名為HOP的防護框架為核心，指引文件解釋，加固並不代表要完全封閉設施，而是有選擇地設置障礙物，以干擾可預測的無人機空中路徑。即使是較小的障礙物也能阻止低成本的消費級無人機，迫使它們採用風險更高的飛行方式。

請繼續往下閱讀...

文件舉例，防護網和和纜繩都能作為加固措施的經濟方式，並建議若條件允許，可利用伸縮式關閉建築開口等。另由於該特遣隊也正進行今年舉辦世界杯足球賽的防護任務，該文件指出用於保護球迷免受拋射物傷害的網也能重新利用，用於干擾小型無人機的飛行和偵察。

指引更建議，應建造更堅固的永久或半永久性屏蔽結構，包括混凝土牆、圍欄或硬化屋頂，保護關鍵系統免受無人機從上方接近、觀察或投射物體。

而所謂的HOP框架，代表強化、隱蔽和外圍，隱藏部分著重於從源頭增加無人機及其操作員發現目標的難度。包括一系列不同的戰術、技術和程序，例如實體偽裝和誘餌，以及定期改變人員和資源在設施內的移動方式。

外圍部分，則著重於擴大特定防護地點周圍的安全區域，以及提高整體態勢感知能力。向外擴展有效防護範圍可迫使無人機在更遠的距離運作，這會縮短電池壽命，降低影像和控制鏈的品質，並增加操作員暴露的風險。如果無人機墜毀，也能創造更大的安全緩衝區。

圖為有關「關鍵基礎設施實體保護指引」建議的防護方式。（圖取自五角大廈）

報導指出，美國陸軍工程兵團去年已開發出一系列模組化、可快速部署的防護結構的升級方案，專門用於提高其抵禦無人機攻擊的有效性。但401特遣隊指揮官指出，這項技術無法徹底解決問題，因為它不可能攔截所有類型無人機。最終是要靠設置防護網、圍欄或其他物理屏障，來阻止無人機系統發揮其預期作用。

不過，也有部分人士反對加固設施，前美國駐歐洲空軍司令赫克爾上將（James Hecker）2023年曾表示，由於精確導引武器的出現，加固設施已經不再堅固，美軍也無法對成千上萬個基地都建立起多層次防禦體系。

報導補充，現行部分無人機也能執行精確打擊任務。因此，美軍官員目前唯一有共識的，就是應對無人機沒有一勞永逸的方法。電戰干擾器、無人機攔截器以及更傳統的防空裝備，在不同程度上仍是無人機防禦體系的重要組成部分。

圖為美國陸軍工程兵團開發的模組化防護系統（MPS-OHC）。（圖取自美國陸軍工程兵團）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法