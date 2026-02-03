美第10山地師部署中東 機動旅轉型後首次作戰部署誓滅ISIS

圖為第10山地師第2旅去年8月在聯合戰備訓練中心受訓。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍「接觸轉型」倡議要將美軍25支「步兵旅級戰鬥隊」（IBCTs），陸續轉型為輕、快且具備新興戰力的「機動旅級戰鬥隊」（MBCTs）。其中，第10山地師的第2機動旅級戰鬥隊，將定期輪調部署至中東地區，支援「堅定決心行動」，剿滅伊斯蘭國殘餘勢力，這也是該旅轉型為機動旅以來的首次作戰部署。

星條旗報報導，第10山地師第2旅將與愛荷華州國民警衛隊第34步兵師第2步兵旅級戰鬥隊輪調，該旅自去年夏天開始支援「堅定決心行動」。對此，愛荷華州國民警衛隊上周表示，該旅部分士兵將會提前返國，因為中央司令部已在目標上提前取得進展。

美陸軍規劃的MBCT編組，重點在於大幅增加無人機裝備，強化感知能量、打擊火力，以及換裝ISV提升部隊機動性，未來將逐步把25支步兵旅級戰鬥部隊（IBCT），全數轉型為MBCT。而第25步兵師在過去1年間，已讓官兵接受換裝訓練。

根據規劃，新型態的MBCT將新增一支「多功能偵察連」、以及「多重任務連」等，提升基層部隊態勢感知和火力。

同樣是第10山地師，第3旅旅長格洛內克上校（Joshua Glonek）去年曾表示，他曾在一場演訓中，看到官兵有約9成任務是以無人機協助觀測，用彈量減半，卻提升3倍殺傷力

