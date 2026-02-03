美最新國防戰略曝光 專家質疑「第一島鏈」空泛、盟友關係面臨挑戰

美國最新《國家防禦戰略》暗示將大幅增加「快速、短促、高強度打擊」的兵力部署。圖為2026年1月，美國海軍「福特號」航艦（USS Gerald R. Ford）在加勒比海指揮 F/A-18E 戰機彈射起飛，展示快速機動打擊能力。（圖擷取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部於1月24日深夜，低調公布了最新「國家安全戰略」（NSS）之《國家防禦戰略》（NDS），引發華府智庫專家的高度質疑。這份戰略被視為與過去美國政策的急劇轉向，其核心論點是：以美國主導的「國際秩序」是空想，應改採「美國軍事主導西半球」的門羅主義變體。專家批評，這份NDS在關鍵的「對中國戰略」與「強化第一島鏈防禦」上論述空泛，缺乏具體實施計畫與預算細節，恐讓美國盟友關係面臨重大挑戰。

據《防務一號》（Defense One）網站報導，戰略學者普遍認為，這份NDS充滿了矛盾。例如，儘管戰略暗示美國將減少在世界的介入，預算卻不打算節省。專家預計，總體國防預算將膨脹至1.5兆美元（約新台幣47.25兆元），其中大部分將流向如「金穹」（Golden Dome）等單一專案。

請繼續往下閱讀...

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）高級研究員佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）直言：若不顧盟友感受，恣意動武，可能導致美國失去海外基地准入，使聯盟關係變得更具「交易性」。

對中戰略：霸權外交與第一島鏈

NDS在對中國的政策上展現了雙重目標。一方面，它剝離了所有關於美中競爭的「規範性判斷」，主張在純粹的實力層面，阻止中國在西半球的經濟擴張。另一方面，它又提議尋求一種「中國也能接受」的外交解套，同時又要在「第一島鏈」沿線加強防禦態勢。

CNAS研究員沃瑟（Becca Wasser）指出，強化第一島鏈防禦的目標，與尋求和平共處的外交目標存在根本上的不一致性。

關於如何打仗，NDS也提出了一個具爭議的「突襲戰」（Marauder force）概念。該戰略淡化了同時反制俄羅斯入侵北約與中國入侵台灣等大規模衝突的可能性，轉而暗示美國應保持一種「快速、短促、高強度打擊」的能力，在總統的自由裁量權下，突然將部隊轉移到世界各地的危機熱點。

CNAS研究員沃克（Dustin Walker）質疑，這種「海盜式」的全球機動能力，既未說明將如何重塑美國的兵力結構，也缺乏對應的採購與預算規劃，使整體構想停留在戰略口號層次，難以判斷其實際可行性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法