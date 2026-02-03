高市議會頒60萬元慰勞金 康裕成：向勞苦功高的國軍致敬

高市議會頒60萬元慰勞金，感謝南部駐軍辛勞。（議會提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會舉辦115年春節敬軍活動，並頒發60萬元慰勞金，議長康裕成感謝並肯定國軍戍守台灣、是安定民心不可或缺的角色，代表議會向勞苦功高的國軍致敬。

高市議會敬軍會場，陸軍司令部上將司令呂坤修，與現任陸軍八軍團中將指揮官劉暐欣同台，前、後任八軍團指揮官同框、場面難得。

康裕成率民進黨團總召江瑞鴻等議員，向呂坤修及駐地海、陸、空三軍致敬；她致詞時特別歡迎呂司令「回娘家」出席餐會，並代表高市議會及市民朋友，向所有保家衛國的國軍弟兄表達尊敬與感謝。

市長陳其邁也率市府工務局長楊欽富、原民會主委洪羽珊、水利局代理局長蔡義勳及兵役處處長謝健成出席向國軍致意；他提到近期陸續推動左營海軍相關改造計畫，請國軍弟兄姊妹在前線守衛家園時放心，後方就交由市府支援，對國軍的感謝盡在不言中。

康裕成說，國軍不僅在風災時第一時間投入支援與協助，近年國際局勢變化快速，國軍弟兄面對不斷升溫的軍事壓力，始終堅守崗位、日夜戒備，戍守高雄、守護台灣，是安定社會民心的重要角色。

劉暐欣感謝議會對國軍的支持，強調將延續呂司令過去在八軍團服務期間所奠定的良好基礎，宣誓「只要有八軍團在，美麗的家園由我們守護」。

議會並針對陸軍八軍團指揮部、海軍艦隊指揮部、空軍防空暨飛彈指揮部、憲兵204指揮部、海軍陸戰隊指揮部、南區後備指揮部、高雄市後備指揮部、陸軍步兵訓練指揮部、高雄憲兵隊等單位，頒發60萬元慰勞金，向所有勞苦功高的國軍弟兄致敬。

