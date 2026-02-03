自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

新加坡空軍引進二手C-130H 汰換老舊C-130B

2026/02/03 14:07

新加坡空軍將更新C-130運輸機隊，逐步以二手C-130H機型，取代已使用近半世紀的C-130B。圖為新加坡空軍現役C-130H運輸機。（路透資料照）新加坡空軍將更新C-130運輸機隊，逐步以二手C-130H機型，取代已使用近半世紀的C-130B。圖為新加坡空軍現役C-130H運輸機。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡空軍將更新C-130運輸機隊，逐步以保養狀況良好的二手C-130H機型，取代已使用近半世紀的C-130B，以確保該國空軍在未來15至20年內，仍具備穩定可靠的空中運輸與支援能力。

新媒《聯合早報》報導，配合今年的新加坡航空展，新加坡空軍總長范瑞祥少將接受媒體書面訪問。這也是范瑞祥2024年接任空軍總長以來，首次就新加坡空軍整體轉型、軍備更新以及人員發展方向，回應媒體提問。

范瑞祥說，新加坡空軍現有的C-130機隊，由C-130H與較老舊的C-130B機型組成。「我們的C-130B飛機比較老舊，它們自1977年開始服役，現在已到了需要替換的時候。」

他指出，空軍在完成詳細評估後，判定C-130仍是最符合空軍作戰需求的平台，可在未來15至20年內繼續有效執行任務。因此，空軍將引進保養狀況良好的二手C-130H機型，取代C-130B。

范瑞祥說，「這批飛機已開始交付，並將按空軍的任務需求進行改裝。」他並未透露這些二手C-130H運輸機購自哪個國家，以及引進的具體數量。

C-130製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）官方網站提供的資料顯示，新加坡空軍部隊共擁有10架C-130系列運輸機，包括4架KC-130B、5架C-130H，以及1架KC-130H。

C-130是「大力士」系列運輸機，不同字母代表不同批次與用途。C-130B屬於較早型號，於上世紀50年代至60年代設計，目前已逐步接近或達到汰換年限。C-130H則是後期改良型號，1960年代中期投役，在發動機、系統與整體性能方面有所提升，至今仍在多國空軍服役，包括中華民國空軍。型號以「K」開頭的KC-130，則具備空中加油能力。

