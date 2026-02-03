NASA X-33沒走完的路 德國點火成功！極音速飛行器現形

德國Polaris公司獲得軍方合約，將打造搭載「氣尖引擎」的極音速太空飛機（示意圖）。（圖取自Polaris Spaceplanes）

〔編譯陳成良／綜合報導〕被視為火箭推進技術「聖杯」的氣尖引擎（Aerospike Engine），即將在德國重現生機？德國航太公司 Polaris Spaceplanes 近日獲得德國聯邦國防軍裝備辦公室（BAAINBw）的合約，將研發並試飛一款代號為HYTEV的「可重複使用極音速載具」。這款飛行器不僅擁有類似戰鬥機的水平起降能力，更搭載了當年連美國NASA X-33計畫都未能成功實用化的關鍵引擎技術。

航空網站《The Aviationist》報導，Polaris公司已成功在代號MIRA II的驗證機上，完成了「線性氣尖引擎」的首次飛行點火測試。這項技術在1990年代曾是NASA與洛克希德‧馬丁「 X-33/VentureStar」計畫的核心，旨在實現單級入軌（SSTO）。然而，當年因材料耐熱與結構複雜等技術瓶頸，導致計畫於2001年終止。如今德國公司宣稱取得進展，被視為近年航太技術的重要突破之一。

自動調整氣流 效率優於傳統火箭

報導分析，傳統火箭的鐘型噴嘴只能在特定高度達到最佳效率，而「氣尖引擎」能隨著高度變化自動調整氣流膨脹，在大氣層內外都能保持極高效率。這使得飛行器不需要拋棄式助推器，就能以極音速衝出大氣層。

Polaris表示，最終目標是打造一款尺寸與重量皆類似戰鬥機的太空飛機，預計於2027年底前準備好進行飛行。雖然目前定位為測試平台與衛星發射載具，但專家指出，其「極音速、高機動、可重複使用」的特性，未來極可能應用於大氣層外的軍事偵察或快速部署任務，具備成為「太空戰機」的潛力。

NASA X-33 無人試驗太空飛機想像圖，主打線性氣尖引擎；該計畫於 2001 年中止，如今相關技術被德國重新驗證。（圖取自NASA）

