歷史性轉向！瑞典宣布最大規模軍援 「獅鷲」戰機正式進入援烏議程

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典宣布提供烏克蘭史上最大規模的軍事援助方案，其廣度和價值度創下紀錄，展現北歐國家對抗俄羅斯的堅定立場。這份重量級清單不僅涵蓋了防空系統、電子戰與具備深層打擊能力的無人機，更值得關注的是，瑞典正與烏克蘭詳細討論交付瑞典製「獅鷲」（Gripen E）戰鬥機與「流星」（MBDA Meteor）長程空對空飛彈的巨大潛力。

據烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）與瑞典國防部長楊森（Pal Jonson）就這項大規模援助的細節進行了深入會談。雖然總金額未公開，但其內容超越了過去所有援助案的總和。這批即將推出的軍援方案，除了包含各類防空系統、電子戰（EW）設備外，最引人注目的是具備遠程「深層打擊」（deep-strike）能力的無人機。

報導分析指出，瑞典提供的薩博（Saab）雷達與防空系統，將針對俄軍彈道飛彈威脅，提供額外的關鍵防禦力量。

「獅鷲」戰機與流星飛彈正式列入議程

雙方會談聚焦的「航空維度」，被視為援助從地面轉向空中的歷史性轉捩點。儘管目前仍處於討論階段，但瑞典和烏克蘭正在詳細規劃交付「獅鷲E型」戰鬥機與MBDA「流星」長程空對空飛彈的可能性。早在2025年10月，基輔與斯德哥爾摩就已經簽署了重大國防框架協議，該協議承諾瑞典將供應100至150架「獅鷲E型」戰機。此前，瑞典已向烏克蘭移交了26套「弓箭手」（Archer）自走砲系統。

瑞典與烏克蘭的軍事合作已從單純援助，推進到技術共享與聯合生產。雙方除了協商共同啟動「勇者-瑞典」（Brave-Sweden）防務創新計畫，吸引贈款資金投入前線測試外，更計畫在瑞典境內啟動部分烏克蘭安全解決方案的製造。此舉將加速烏克蘭國防科技產業化，並強化歐洲防禦鏈的戰略韌性。

