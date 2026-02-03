攔截高度達70公里 「台灣之盾」強弓飛彈啟動量產前準備

國防部近日公佈「114年度下半年列管軍品清單」，洋洋灑灑開列出數十項與強弓飛彈系統相關的設備零組件丶飛彈車組各式車輛的車廂等等需求清單，代表強弓飛彈系統已進入量產前的準備階段。圖為強弓飛彈系統（資料照，記者方賓照攝）。

〔記者羅添斌／台北報導〕賴總統宣示打造「台灣之盾」防禦網，其中攔截高度可達70公里的國造強弓飛彈系統，防空層次位在各式攔截器的最高層，國防部近日公佈「114年度下半年列管軍品清單」，洋洋灑灑開列出數十項與強弓飛彈系統相關的設備零組件丶飛彈車組各式車輛的車廂等等需求清單，代表強弓飛彈系統已進入量產前的準備階段，只要1.25兆元軍事特別預算獲得立院通過，就可立即啟動量產。

軍政人士今天指出，強弓飛彈系統會列入軍事特別預算項目之內，預估採購的系統數量為2套系統丶至少128枚強弓飛彈，加上飛彈車組的各式車輛丶附屬備等等，估計需求金額需求為366億元。

請繼續往下閱讀...

國內知名射頻微波通訊晶片及模組研發與製造的全訊公司，是天弓丶強弓系列飛彈發展的要角之一，全訊在去年年底的法說會上，就曾提及弓三丶弓四（強弓）及弓五飛彈的量產期程，全訊公司並且預估，弓三丶弓四（強弓）飛彈相關設備可望在今年3月接獲訂單，估計明年將是產能爆發的一年。

弓三飛彈的攔截高度為35公里，弓四也就是強弓飛彈為70公里，防空層次位在各式攔截器的最高層，中科院現正研測中的天弓五型（又稱強弓二型丶強弓精進型），攔截高度目標設定在100公里。（圖取自中科院影片）

國防部近日公佈的「114年度下半年列管軍品清單」，列出數十項與強弓飛彈系統相關的設備零組件丶飛彈車組各式車輛的車廂等等需求清單，但在適用哪一款裝備項目時，是以「中層反戰術彈道飛彈系統」為名稱，軍政人士今天說，這就是國造強弓飛彈系統，也可稱之為天弓四型飛彈。

軍政人士並且表示，弓三飛彈的攔截高度為35公里，弓四也就是強弓飛彈為70公里，防空層次位在各式攔截器的最高層，中科院現正研測中的天弓五型（又稱強弓二型丶強弓精進型），攔截高度目標設定在100公里，中科院在去年第四季已進行數次的射擊測試，預計今年將可進入作戰測評階段，若是測評作業達到預期目標，今年即可啟動小批量生產。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法