一艘僅276萬！賽普勒斯狂產「自殺無人艇」 挑戰百億俄軍艦隊

〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭戰場上空，令俄軍砲兵部隊忌憚的螺旋槳嗡嗡聲，並非來自美國或以色列，而是出自地中海東緣、人口僅百萬的賽普勒斯。據《美聯社》報導，該國製造商「蜂群」（Swarmly）已向烏克蘭提供超過200架H-10「海神」（Poseidon）偵察無人機，專門協助砲兵單位在全天候環境下鎖定地面目標，累計飛行時數已突破10萬小時。

更引發軍事觀察界關注的是，這家小國廠商的研發能量並未止步於空中。其位於賽普勒斯的工廠深處，存放在嚴格管制的安全庫房中的，是一批配備重機槍與高畫質鏡頭的「超高速水面無人艇」。這種自殺式海上載具被視為下一張王牌，展示了小國如何透過不對稱戰力，對大型艦隊構成實質威脅。

華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）專家博薩里（Federico Borsari）分析，無人載具正在重塑戰爭規則，特別是在海上不對稱作戰中。

賽普勒斯廠商展示了名為「九頭蛇」（Hydra）的衛星導引水面無人艇。該公司總監拉法洛夫斯基（Gary Rafalovsky）直言，這艘自殺快艇塞滿炸藥，造價僅8萬歐元（約新台幣276萬元）。若能以此癱瘓一艘價值10億歐元（約新台幣345億元） 的敵方主力軍艦，在戰術上絕對是「划算的交易」。這種以廉價快艇獵殺高價軍艦的同類型戰術，近期在黑海與紅海戰場已被反覆驗證。

門檻低、組裝快 歐盟小國築起「科技長城」

倫敦「國際戰略研究所」（IISS）研究員欣茨（Fabian Hinz）指出，這類水面無人艇與無人機的入場門檻極低，零件在全球民用市場隨手可得，不需要數十年的造船或航空工業積累。這讓資金不足的小型企業也能迅速參戰，打破了傳統軍工複合體的壟斷。

除了賽普勒斯，波羅的海三國與丹麥也正全力加速國防創新。希臘則豪擲250億歐元（約新台幣8625億元） 進行軍事現代化，將無人載具列為核心項目。北約秘書長呂特（Mark Rutte）更公開呼籲歐洲國防部門：「拿出你們的創意，把北約當作測試場。」

歐盟豪擲400億固樁 打造自主防衛鏈

面對地緣政治的不確定性，歐盟正積極推動防衛自主。甫接任歐盟輪值主席國的賽普勒斯，預計將從歐盟的「歐洲安全行動計畫」（SAFE）中獲得約12億歐元（約新台幣414億元） 的低利貸款，用於強化國防產能。

賽普勒斯國防部官員哈吉帕夫里斯（Panayiotis Hadjipavlis）強調，該國目前已有約30家企業投入軍民兩用科技研發，涵蓋機器人、反無人機系統及衛星通訊。隨著歐盟資金注入，這些昔日的小國正逐漸轉型為歐洲防衛鏈上不可或缺的關鍵節點。

