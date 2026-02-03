台海有事他先到？川普欽點「濱海作戰」專家 接掌駐日陸戰隊

美國陸戰隊中將華生（圖）獲提名接掌駐日第三遠征軍，未來將鎮守第一島鏈，負責執行美軍在西太平洋的快速反應任務。（圖取自美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普上週三（1月28日）宣布重要軍事人事案，提名陸戰隊中將華生（Benjamin Watson）出任陸戰隊第三遠征軍（III MEF）指揮官。由於該部隊駐紮於日本沖繩，是美軍在西太平洋唯一常駐的「前線打擊部隊」。軍事觀察家分析，一旦西太平洋爆發衝突，這支2.7萬人的部隊將具備「快速反應」的地緣優勢，川普此舉意在強化美軍在第一島鏈的威懾力。

據軍事媒體《Military.com》報導，華生中將目前擔任陸戰隊訓練與教育司令部指揮官，深受美軍推動的「部隊設計（Force Design）」改革影響。這項戰略旨在將陸戰隊轉型為更輕量、更致命的機動部隊，使其能在「有爭議的濱海環境」中生存，並運用無人機、機動發射器與感測網絡，在複雜的島嶼地形中對抗敵軍艦隊。

鎮守第一島鏈 部署前推

III MEF 不同於其他輪調部隊，是永久部署在戰區的矛頭。報導指出，駐沖繩的陸戰隊近期已頻繁演練新戰術，模擬在西太平洋島鏈進行高強度的分散式作戰。華生若獲參議院通過，將直接指揮這支處於美中角力最前線的部隊。

對於這項人事案，五角大廈保持低調，未透露具體交接時程。華生過去曾指揮陸戰隊第1師，擁有豐富的實戰與訓練經驗。他在訓練司令部任內，致力於改革美軍的訓練模式，以適應未來大國競爭的需求。如今被派往印太前線，被視為美軍進一步落實印太戰略、鞏固島鏈防禦網的關鍵人事布局。

