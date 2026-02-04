南韓F-15K戰機升級後戰力驚人 直逼「炸彈卡車」的F-15EX等級！

南韓F-15K戰機將升級，預料將與F-15EX戰力同等級。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕南韓除了籌獲新型F-35、KF-21戰機，也同步升級既有戰力。根據外媒《星條旗報》報導，美國國防部近日正式授予波音集團（Boeing）一份價值28億美元（約新台幣892億元）的多年期合約，啟動南韓F-15K戰機機隊的現代化升級工作，將大幅提升其掛彈量、戰場生存率及長程打擊能量，使其戰力比肩美軍最先進的「炸彈卡車」F-15EX戰機。

根據五角大廈發布的新聞稿顯示，這項合約是由美國空軍生命週期管理中心代表南韓國防採購計畫管理局（DAPA）與南韓空軍簽署。波音將為F-15K「設計並開發一套完全整合的飛機系統」，負責整體的現代化升級工程。該計畫合約將持續執行至2037年底，主要的技術開發與改裝工作，將集中在波音位於密蘇里州聖路易斯的廠區進行。

南韓DAPA於2022年啟動F-15K的升級計畫，而美國國務院則在2024年11月批准總額近62億美元（約新台幣2034.6億元）的對外軍售協議。這項升級案的核心關鍵，在於引進多項頂尖航電與偵蒐套件，包括「先進顯示核心處理器」（ADCP II）任務電腦、AN/APG-82（V）1主動電子掃描陣列（AESA）雷達，以及「鷹式主／被動預警暨生存系統」（EPAWSS）與AN/AAR-57通用飛彈預警系統（CMWS）。

請繼續往下閱讀...

在這系列精密電戰與雷達系統的更新後，南韓F-15K將具備與美軍最新型F-15EX戰機同等級的性能。自2005年起服役的F-15K，是以美軍F-15E「打擊鷹」為基礎改良而成，以優異的酬載量與長航程著稱，是南韓對地打擊的首選空中儎台。

未來南韓空軍現役約60架F-15K戰機完成現代化改裝後，不僅能大幅增強其制空作戰實力，更能配合各款遠程對地攻擊武器，進一步擴展南韓在區域衝突中的長程戰略打擊能量。由於F-15EX的最大酬載量高達29500磅（約13.3噸），還有23個外部掛載點，比F-15K的15個來得更多，將具備充沛的打擊能力，料將對北韓等潛在威脅形成可靠的嚇阻戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法