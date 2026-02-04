美101空降師沒跳傘 首次改搭「魚鷹」直升機驗證快速投射

美國陸軍第101空降師近日首度搭配MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機操作空中突擊課目。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍第101空降師擁有數百架UH-60M和CH-47直升機，但該師近期在「致命之鷹26.1」（Operation Lethal Eagle 26.1）演訓期間，則是首度搭配陸戰隊速度更快的MV-22B「魚鷹」傾斜旋翼機操作空中突擊課目，為日後換裝新型的MV-75傾斜旋翼機先行準備。

《星條旗報》報導，「致命之鷹」係第101空降師在駐地肯塔基州坎貝爾堡的年度演訓活動之一，此次演訓規模高達7000名士兵參與，由101師第3機動旅級戰鬥部隊為主，並首度納入美陸戰隊第774中型傾斜旋翼機中隊的MV-22B協同參演，用以累積指參單位任務規劃、行動準則與操作經驗，讓該師未來接裝新一代「未來長距離突擊航空器」（FLRAA）MV-75時，能迅速掌握運用要領、發揚傾斜旋翼機性能優勢。

報導指出，「致命之鷹26.1」兩大主軸分別是精進步兵基礎戰技，以及運用傾斜旋翼機搭配演訓、累積操作經驗。首次搭乘MV-22B的101師官兵說，與該師現有擔負空中突擊任務的CH-47或UH-60M相比，傾斜旋翼機具備難以置信的速度與航程，堪稱「空中突擊2.0」，未來可望結合M7突擊步槍、新型夜視鏡、「步兵班用車輛」等，發揚新興空中突擊戰力。而101師也計畫未來將廣泛邀請友軍單位搭配，持續將「魚鷹」納入各項主要演訓，直到接裝MV-75為止。

雖然MV-75機體尺寸略小於MV-22B，但在擁有與UH-60M相仿酬載的同時，已大幅提升巡航時速至514公里、航程至1480公里，遠超UH-60M的時速295公里、航程590公里。此前，美陸軍已宣布第101空降師將成首支裝備MV-75部隊，儘管原定於2028年接裝首架機體，因製造商貝爾公司研發進度大幅超前約30個月，加上美陸軍迫切希望加速量產，因此有望提前交付時程。未來裝備MV-75後，部隊可直接搭乘MV-75，無須利用運輸機裝載直升機跨海部署。

