為軍艦多一雙眼睛 雷神開發艦用繫留無人機

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繫留無人機因持續連接系統，可以較低成本提供長時間情監偵等運作。對此雷神公司近日表示，國防高等研究計劃署（DARPA）已選定該公司，開發一種先進的感測和目標定位系統，目的在保護商業航運和海軍後勤船隻免受無人船等新興威脅侵害。

軍聞網站「Defence Blog」報導，根據公告，雷神公司將設計、製造並測試一套結合光電和紅外線感測器、先進的探測軟體以及整合的指揮控制功能系統，目標是提高態勢感知能力，並能更快地應對在衝突海域作業的脆弱艦艇所面臨的水面威脅。

值得注意的是，該系統屬於DARPA的「拖曳衛士」（Pulling Guard）計畫，該計畫目的在保護缺乏自身自衛系統的物流和商用船舶。雷神解釋，該系統採用繫留式無人機，透過與半自主無人平台相連的方式部署光電或紅外線感測器，該平台由商用和海軍物流船舶拖曳。

雷神表示，這套繫留感測器組件將為艦艇周圍提供持續、廣域的覆蓋探測，其探測範圍將遠超過甲板安裝的感測器。該系統目的在向遠端操作員提供即時目標追蹤數據，從而實現快速識別和交戰決策。

報導指出，「拖曳衛士」得第一階段將在典型威脅情境下評估感測器效能、資料融合和操作流程。第二階段將把該系統過渡到與作戰發射器和執行器整合並實戰測試。繫留警戒系統目的在應對國家和非國家行為體日益頻繁地使用低成本無人船的情況。此類系統已被用於威脅商業航道和海軍後勤艦艇，尤其是在反應時間有限的狹窄水道和繁忙海域。

雷神公司表示，繫留無人機使感測器能夠長時間保持在空中，而不受飛行無人機續航時間限制的影響。這種半自主拖曳平台提供動力和穩定性，同時保持在艦船尾流之外，從而擴大覆蓋範圍並減少盲點。

除了保護後勤艦艇外，雷神公司表示，正在研發的這項技術還能支援更多元的海上任務，包括為中大型無人水面艦艇以及在多個戰區作戰的有人作戰艦艇提供自動化監視。

