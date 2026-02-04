中共19機艦擾台 11軍機越線騷擾我西南空域

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，國防部今天（4日）公布，自昨（3日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機13架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中11架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域。

據國防部公布示意圖，昨日上午9時40分至下午6時5分之間，偵獲共軍主戰機計7架次，其中5架次逾越中線進入北部空域；昨日上午10時10分至晚上8時之間，另偵獲主、輔戰機計6架次，進入我西南空域活動。

另，國軍於昨上午10時50分偵獲1枚中共空飄氣球，逾越海峽中線，位於基隆西南方71浬，高度約2萬2000呎，該枚氣球隨後於昨日中午12時45分消失。

國防部強調，關於台海周邊海空域動態，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

