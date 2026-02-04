印度終於停買俄石油 但去年仍有30國購俄150億鎂武器

俄羅斯總統普廷1月30日表示，俄羅斯在2025年向30多個國家交付軍事產品，並從武器出口中獲得了超過150億美元的外匯收入。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄烏戰爭持續進行，美國總統川普2日則發布好消息指出，已與印度總理莫迪達成貿易協議，印度已同意停止向俄羅斯購買石油。不過，部分國家仍在向俄羅斯購買商品，使其有資金來源投入戰事。俄羅斯總統普廷1月30日表示，俄羅斯在2025年向30多個國家交付軍事產品，並從武器出口中獲得了超過150億美元（約新台幣4737.2億）的外匯收入。

軍聞網站「Defnece Blog」報導，普廷於外國軍事技術合作委員會會議上表示，儘管西方國家加大了對俄羅斯與合作夥伴之間國防貿易的施壓，但俄羅斯的軍事技術合作體系仍繼續運作。

普廷表示，俄羅斯的出口合約基本上按計畫履行完畢。去年俄羅斯軍用產品出口到30多個國家，外匯收入超過150億美元。

普廷並指出，這些收入使俄羅斯能夠為國防工業企業的現代化改造提供資金，擴大生產能力，並為未來的研究項目提供資金。

他補充，在過去一年裡，俄羅斯獲得了大量新的出口訂單，根據會議上批准的2026年計劃，出口量將進一步成長；克里姆林宮聲明則稱，俄羅斯目前正與14個國家實施或開發340多個聯合軍事技術計畫。

報導指出，儘管俄羅斯官方沒有公佈按國家劃分的交付明細，但根據公開貿易數據和國防報告顯示，自2022年以來，俄羅斯的武器出口按地域格局發生變化。非洲國家現在佔俄羅斯武器銷售的份額越來越大，特別是那些受到國際制裁或難以獲得西方國防裝備的國家。

產業數據則顯示，俄羅斯出口訂單的組成也發生變化。航空相關係統，包括戰鬥機、教練機、無人機和航太相關服務，在合約中所佔比例較大。同時，裝甲車輛和飛彈系統的出口量與戰前水準相比大幅下降。

