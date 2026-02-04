戰術飛彈射程300公里怎麼打？ 砲兵退將：由北往南打最好

300 公里射程「M57 戰術飛彈」，軍方評估納入年度精準彈藥射擊規劃，砲兵退伍的高階將領建議：由北往南打。圖為烏克蘭武裝部隊已成功運用美國援助的ATACMS戰術飛彈系統，對俄羅斯境內的軍事目標進行精準打擊。（圖取自洛馬官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍為強化「不對稱作戰」能量，向美國採購的 29 套「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）正加速接裝。備受矚目的 300 公里射程「M57 戰術飛彈」（ATACMS），軍方評估納入年度精準彈藥射擊規劃，驗證這款能直搗解放軍福建沿岸集結點的「源頭打擊」利刃。

國軍的精準彈藥射擊均選在東部外海及九鵬基地外海進行，至於射程300公里的戰術飛彈要如何執行射擊？砲兵退伍的高階將領建議：由北往南打。

他說，300公里射程的戰術飛彈，若要射擊，就會有配套的遙測及追蹤系統，才能掌握戰術飛彈的精準落點，以及掌握及落點與設定目標之間的誤差率有多少，中科院目前在九鵬基地就設置有這套精準的設備，因此建議要由北邊往南打。

去年 5 月 12 日，陸軍第 10 軍團 58 砲指部已在屏東九鵬基地成功執行首度實彈射擊，當時動員 11 輛發射車、密集發射 33 枚 M31 精準火箭彈，並達成「全數命中」的驚人紀錄。（資料照，記者陳逸寬攝）

軍政人士今天指出，去年 5 月 12 日，陸軍第 10 軍團 58 砲指部已在屏東九鵬基地成功執行首度實彈射擊，當時動員 11 輛發射車、密集發射 33 枚 M31 精準火箭彈，並達成「全數命中」的驚人紀錄。然而，真正的重頭戲在於具備 300 公里射程的 M57 戰術飛彈。

他分析，M57 戰術飛彈與一般火箭彈不同，其彈道特性更接近短程地對地飛彈。若由台灣西岸陣地發射，其射程足以涵蓋解放軍東部戰區的數個重要軍用機場與登陸部隊集結區。未來在台實彈射擊時，將參考「雄風飛彈」模式，於實彈射擊操演地點發射後，導向東部外海長方形海域，以避開國際航道並驗證其極限偏誤（CEP）。

據了解，去年 5 月的射擊演訓中，美方原廠技術人員曾實地觀察，這象徵台美在遠程打擊戰術上的高度默契。

