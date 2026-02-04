獨家》又是這句！共艦鴨霸嗆美機「進入中國台灣24浬」 座標曝光竟在墾丁外海

共艦到台灣家門口惡意驅離美軍機。（Taiwan ADIZ粉專提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中共併吞台灣野心不僅止於口頭威脅，其軍艦在巴士海峽的「口頭侵略」已成常態！長期記錄台海周邊空域動態的軍事粉專「Taiwan ADIZ」今日記錄，共軍軍艦竟在台灣南端的巴士海峽，對通過的美軍軍機強硬驅離，甚至吐出「你已進入中國台灣24浬鄰接區」的謬論，鴨霸行徑再度升級。

共艦惡意驅離美軍機。示意圖。（資料照，Taiwan ADIZ粉專提供）

根據「Taiwan ADIZ」釋出的廣播記錄，共軍軍艦在鵝鑾鼻東南方外海，向美軍軍機廣播稱：「美軍飛機，我是中國海軍軍艦，你已進入中國台灣24浬鄰接區，請立即離開。」語氣傲慢，試圖透過廣播將台灣鄰接區「中國化」的意圖明顯。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」對此指出，共軍近期頻繁在巴士海峽與我國東部外海出沒，這次錄到的廣播內容中，共軍刻意混淆主權，將我國的鄰接區稱為「中國台灣鄰接區」。粉專分析，這不僅是在騷擾美軍，更是在進行心理戰與法理戰，試圖透過反覆論述，在國際間製造「台灣屬於中國」的錯誤認知，其行為嚴重破壞區域穩定。

根據廣播內容與Google地圖標示的座標比對，該地點明確位於墾丁國家公園南方、巴士海峽的國際水域上。居民得知後憤慨表示，「老共整天在那邊亂喊，這裡明明是我們台灣的家門口，關他們什麼事？」對此，軍事粉專警告，共軍近年頻繁利用「法律戰」與「灰色地帶」手段，民眾及國際社會應認清其擴張本質。

