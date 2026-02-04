建立無人機防禦系統 行政院施政報告宣示「自製優先」 軍商購為輔

中科院遙控無人機防禦系統，具備全天候偵蒐與主動預警能力。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕面對中共近年頻繁出動無人機侵擾我外離島，本島軍政據點及關鍵基礎設施也面臨防禦挑戰，根據行政院最新施政報告指出，國軍將全面建置「無人機反制系統」，並確立「自製優先、軍（商）購為輔」的採購政策。這不僅代表國家中科院研發的「遙控無人機防禦系統（UDS）」正式擔綱防禦主力，更預示台灣無人機「非紅供應鏈」國家隊已成軍，聯手對抗紅區威脅。

中科院在去年的國防航太展中，就展示了自主研製完成「遙控無人機防禦系統」，具備全天候偵蒐與主動預警能力，能有效因應小（微）型無人機威脅，無人機防禦系統採開放式整合架構，可彈性整合主動雷達、頻率偵測、光學識別及軟殺干擾等多元偵測與反制手段，依作戰環境靈活部署，展現中科院在反制無人機領域的研發實力與自主防衛能量。

請繼續往下閱讀...

這套無人機防禦系統主要針對美國無人機分級標準中的1、2級無人機，即重量在25公斤以下、飛行高度約3500呎以下、飛行速度在一定飛速之下的無人機進行設計與研發，配備系統操控臺、威脅預警雷達、干擾系統及單兵攜帶的干擾槍等功能，能整合感測系統之無人機資訊，包含路徑、高度、位置，可自動追蹤目標，並能偵測、識別與反制距離5公里之無人機，干擾槍更能依現地需求執行機動式防禦，以手動干擾距離2公里之無人機。

干擾槍能依現地需求，執行機動式防禦。（圖：軍聞社提供）

行政院最新施政報告則指出，國軍依敵情威脅，建置各式無人機反制系統，採「自製優先、軍（商）購為輔」原則，委託中科院籌建遙控無人機防禦、商購外島無人機反制及部隊可攜式無人機反制等系統，以提升整體防護能力。

這項宣示代表著無人機反制戰略採三軌並行：

一丶中科院系統： 負責飛彈陣地、機場等高價值軍事核心區。

二丶軍商購混合模式：針對外離島前線反制無人機的需求，政府投入近 10 億元預算採購 26 套系統，先前由某民間廠商得標，但先前傳出產品未通過驗收，軍方要求改善缺點後再次進行驗收。

三丶單兵反制利器： 大量配發中科院研製的無人機干擾槍，確保前線官兵具備即時應處能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法